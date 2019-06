Kis börzéken, egyetemi városokban keresik a munkaerőt

Háromszéki munkaadók igényére szervezett állásbörzéket az előző időszakban a megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökség. Készruhaiparban és kereskedelemben érdekelt cégek kívántak új munkatársat toborozni, a hivatalnál egyébként kétszáznál is több szabad állásra keresnek jelentkezőt hetente. Ma Kolozsváron is népszerűsítik a háromszéki és sepsiszentgyörgyi heti állásajánlatot azon az egyetemistákat célzó rendezvényen, melynek célja, hogy a fiatalokat tanulmányaik befejezése után hazahívják szülővárosukba.

Legutóbb Baróton próbált munkatársakat toborozni az RGT készruhaipari gyár – az erdővidéki kisváros térségében közel 800 állástalant tartanak nyilván, akik közül mintegy félszázan jogosultak munkanélküli-segélyre. Az RGT Barót mellett a megyeszékhelyi munkapontjához kívánt dolgozókat szerződtetni, s azt is vállalták, amennyiben lesz jelentkező, megoldják szállításukat is Sepsiszentgyörgyre. A felajánlott 50 munkahelyből 30-ra szakképzetlen munkást alkalmaztak volna, a megjelent 32 érdeklődő közül azonban mindössze kettőt sikerült kiválasztani. Május végén a Kaufland nagyáruházzal közösen szerveztek minibörzét, akkor 25 munkahelyre kerestek jelentkezőt. A megjelent 44 érdeklődő közül tízet választott ki a társaság, öt munkavállalóval végül szerződést is kötöttek. Az áprilisi általános állásvásár nyomán 11 olyan álláskeresőnek sikerült elhelyezkednie, aki már nem jogosult segélyre, az érintettek közül egy 25 évnél fiatalabb, hárman pedig a 45 évnél idősebb álláskeresők kategóriájába tartoznak. Kelemen Tibor intézményvezető szerdai sajtótájékoztatóján kifejtette, térségünkben jelenleg 3 százalék a munkanélküliségi mutató, május végén 2577 munkanélkülit jegyeztek, akik közül kevesebb mint 400-an kaptak munkanélküli-segélyt.