Újbóli megfontolás után elutasította tegnap a szenátus plénuma a nyugdíjtörvény tervezetét, amelyet március 13-án részben alaptörvénybe ütközőnek ítélt az alkotmánybíróság. Az RMDSZ ismét támogatta a jogszabálytervezetet, hisz az tartalmazta a szövetség javaslatait is. A nyugdíjtörvény ügyében a képviselőház lesz a döntő fórum.

A nyugdíjtörvényt tavaly december 19-én fogadta el a képviselőház döntő házként, mellette 193, ellene egy képviselő szavazott, 14-en tartózkodtak. A Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség 83 törvényhozója azonban alkotmányossági kifogást emelt ellene. Beadványában a két alakulat többek között azt kifogásolta, hogy a törvény a társadalombiztosítási járulék befizetésétől teszi függővé a nyugdíjhoz való jogot, holott a járulékot a munkáltató tartja vissza és fizeti be, így előfordulhat, hogy sérül az állampolgárok nyugdíjhoz való joga, ha – akár tudomásokon kívül – a munkáltató nem tett eleget eme kötelezettségének. Az óvásnak március 13-án részben helyt adott az alkotmánybíróság, így az visszakerült a parlament elé.

Az alkotmánybírósági óvást követően – miután a taláros testület által kifogásolt két cikkelyt a szakbizottság megfelelően módosította – tegnap került a szenátus napirendjére az új nyugdíjtörvény tervezete. Az RMDSZ szenátorai ezúttal is szavazatukkal támogatták a kezdeményezést, hisz az jelentős pozitív rendelkezéseket és számos, RMDSZ-es javaslatra bekerült módosítást tartalmazott – nyilatkozta Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője a plénumi szavazást követően. A szövetség törvényhozóinak javaslatára a tervezetből kiküszöbölték a diszkriminatív előírásokat és belefoglaltak rendelkezéseket a súlyos fogyatékkal élő személyekre vonatkozóan is. Továbbá a tervezet szintén RMDSZ-es javaslatra előírta a korkedvezményes nyugalmazás lehetőségét, de nem kötelezettségét a három- vagy többgyermekes anyák számára, és a népdalénekeseknek és néptáncosoknak is kedvezőbb nyugdíjazási feltételeket írt volna elő.

A tervezet kimondta: külön törvény szabályozza majd a szociális juttatások rendszerét azok számára, akik nem járultak hozzá legalább 15 évig a nyugdíjalaphoz. A tervezet további előírása szerint a mesteri és doktori képzések időtartama is hozzáadódott volna a ledolgozott évek számához, és halmozható lett volna a rokkantsági támogatás és a szakmai tevékenységből származó jövedelem, illetve az örökösi nyugdíj a saját nyugdíjjal.

A törvény organikus volta miatt 68 támogató szavazatra lett volna szükség annak elfogadásához, de csak 67 szenátor voksát kapta meg, 22-en tartózkodtak.

Ugyancsak tegnap elutasította a szenátus a speciális nyugdíjak eltörlését célzó kezdeményezést is. A liberálisok által benyújtott javaslat értelmében megszüntették volna az egyes szakterületeken dolgozók többletnyugdíját, az RMDSZ viszont azt javasolta, az összes speciális nyugdíjat töröljék el. „A tervezet hiá­nyos, részleges: egyeseket előnyben részesít, és ezzel nem érthetünk egyet. Az RMDSZ egy olyan javaslatot tud támogatni, amely mindenki számára egyformán eltörli a többletnyugdíjakat, így a szenátorok, parlamenti képviselők, bírák mellett az alkotmánybírák, törvényszéki és állami alkalmazottak, a katonák, a titkosszolgálatok munkatársai, a rendőrök és a csendőrök esetében is” – mondta Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője a felsőház plénumában. A javaslatot végül 20 szenátor támogatta, 52 ellenezte, 8 tartózkodott. Ebben az ügyben is a képviselőházé lesz a döntő szó.