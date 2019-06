Nagyon közel Schengenhez

„Bár nem része a mai tárgyalásnak, szeretnék üzenetet küldeni román barátainknak, hogy Románia hamarosan tagja lesz a schengeni övezetnek. Minthogy én vagyok e terület politikai felelőse, szorosan együttműködtem a román hatóságokkal. Románia majdnem minden vállalását teljesítette, így nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy megnyissuk az unió kapuit a román állampolgárok előtt” – nyilatkozta az Európai Bizottság biztosa az uniós és amerikai igazságügyi és belügyminiszterek találkozója előtt, amelyre a bukaresti parlamentben kerül sor. Amikor arról kérdezték, hogy mikor csatlakozik Románia a schengeni övezethez, azt válaszolta, hogy még mindig vannak megoldandó technikai és gyakorlati kérdések. „Nem vagyunk nagyon messze ettől a dátumtól. Vannak bizonyos problémák, különösen technikai jellegűek, de gyakorlatiak is. (...) Nagyon közel vagyunk, nem idő kérdése, hanem teljesíteni kell a többi részletet is. (...) Ugyanez vonatkozik Bulgáriára és Horvátországra is” – mondta Dimitrisz Avramopulosz. A biztos optimistának mutatkozott a tekintetben is, hogy Romániát hamarosan felveszik az Egyesült Államokba való könnyebb beutazást lehetővé tevő Visa Waiver programba is.