Választójogi reformot sürget Iohannis

Az államfő felszólította a szociálliberális kormányt: sürgősen terjesszen be egy, a választások megszervezését jobbító törvénytervezetet, hogy a parlament még a – június 30-án véget érő – tavaszi ülésszakban elfogadhassa azt. Iohannis kilátásba helyezte: szükség esetén maga fogja kezdeményezni, hogy a parlament rendkívüli ülésszakon folytassa munkáját a választójogi reform véglegesítéséig. Hozzátette: az elnöki hivatal keretében az európai parlamenti választások után szakértői bizottság alakult, amely az illetékes intézmények bevonásával konkrét javaslatokat dolgozott ki és juttatott el a kormánynak, a parlamentnek és az érintett hatóságoknak a választások gördülékenyebbé tétele érdekében.

A választójog szabad gyakorlásának megkönnyítését célozná egyebek közt a bürokrácia csökkentése, a külföldi választókörök számának növelése és műszaki felszereltségük javítása. Iohannis törvénymódosítást is szükségesnek tart annak érdekében, hogy a külföldön élő román állampolgárok több napon keresztül voksolhassanak az év végi elnökválasztáson, illetve azért, hogy más típusú választásokra is kiterjesszék a levélben történő voksolás lehetőségét, amelyet eddig csak a parlamenti választásokon alkalmaztak. Az elnök szerint a közeljövőben egy átfogó választási kódexet is ki kellene dolgozni, amely egységesítené a négy – az államelnöki, önkormányzati, parlamenti és európai parlamenti – választást, illetve valamennyi típusú népszavazást.

„Ez az első alkalom, hogy minden politikai erő, emellett a kormány és az államelnök is egyetért azzal, hogy módosítani kell a választási törvényt, legalábbis ami a külhoni szavazást illeti” – jelentette ki Marcel Ciolacu, az alsóház szociáldemokrata elnöke, miután megkapta Klaus Iohannis államelnöknek a választásokra vonatkozó intézkedéseket előíró törvény mielőbbi kidolgozására felszólító levelét. Arra a kérdésre, hogy milyen javaslatokkal állna elő a Szociáldemokrata Párt, Ciolacu azt válaszolta, hogy bevezetnék a levélszavazást és a szavazás időtartamának meghosszabbítását, de egyelőre elkerülnék az elektronikus voks bevezetését, mert „még nem állunk készen erre a szavazási formára”. A többnapos szavazás bevezetésével kapcsolatban a képviselőházi elnök kifejtette, meg kell vizsgálni az idevágó törvényeket.

Liviu Pop, a Szociáldemokrata Párt szenátora szerint az államfő is tudja, hogy a kormány nem „spórolhatja meg” Iohannis kedvéért a közvitát, és ilyen rövid idő alatt nem küldhet törvénytervezetet a parlament elé. A politikus szerint az államfő már elkezdte az újraválasztását célzó kampányt, és csak az vezérli, hogy „melegen tartsa” a külföldi voksolás körüli fennakadások témáját, amellyel – szerinte megalapozatlanul – a kormányt támadja.