ÚTRAVALÓ AZ IFJÚ PÁRNAK. Ha eddig nem lett volna, most már biztosan van mit a tejbe aprítania a Szociáldemokrata Párt két, korábban székely „testvéreihez” is ellátogató vezető politikusának, Claudiu Mandának és Lia Olguța Vasilescunak, akik két hónapja kötöttek házasságot: nászajándékként egy kisebb vagyont kaptak a bőkezű rokonoktól.

És persze a szocialista párttársaktól. Minderre úgy derült fény, hogy Mandát az SZDP listáján európai parlamenti képviselővé választották, ennek nyomán pedig lemondott szenátori mandátumáról. Ennek örömére közzétette legfrissebb vagyonbevallását, amelyben már az esküvői ajándékok is szerepelnek. Eszerint a craiovai háza, a két hétvégi háza és a három telke mellé a lagziban 334 ezer lejt, 246 400 eurót és 5200 dollárt kaptak ajándékba. Jó lehet, ha az embernek ilyen nagylelkű barátai és párttársai vannak. (Főtér)

MI CSAK NE SIRÁNKOZZUNK. Ha úgy gondoljuk, Székelyföldön sok a medve, akkor lássuk, mi van Beszterce-Naszód megyében, amelyet nem ok nélkül tartanak Románia, sőt, egész Európa medveparadicsomának: az optimálisnál négyszer több nagyvad él a környék erdeiben. 682 medvét tartanak nyilván, miközben a szakértők szerint az erdők ökoszisztémája legfeljebb 156 példányt bírna el. A környezetvédelmi ügynökség már tavaly is megszámolta a medvéket, akkor 634 példányt írtak össze. Egy év alatt tehát 48-cal nőtt a számuk, ami elég sokat elárul a szaporodási kedvükről. De nemcsak a medvék száma nőtt, hanem a legtöbb vadállaté is. Hiúzból 76, vadmacskából 325 példányt számoltak meg, míg az optimális számuk 30, illetve 116 lenne. (Főtér)

EZT TALÁN MÉGSEM A BIBLIÁBÓL TANULTA. Kínos esetre derült fény a Fehér megyei Lepuson: a helyi Idegenforgalmi és Élelmiszeripari Szakközépiskola hittantanára teherbe ejtett egy diáklányt. Mindez még tavaly történt, ám az eset csak most derült ki, miután apasági tesztet végeztettek. A diáklány még kiskorú volt, amikor az eset történt. Az áldozat nem tett rendőrségi feljelentést, sőt, senkinél nem tett panaszt. Egyébként a Felsővidra községben található gyermekotthonban lakott, tehát a szülei sem tehettek feljelentést. Marin Jurj, Lepus polgármestere elmondta, az iskolában vizsgálóbizottság alakult, de egyelőre nem léptek semmit, mert az apasági teszt hivatalos eredményét várják. Ezt egyelőre csak a hittantanár kapta meg, és a hírek szerint bebizonyosodott, hogy ő a csecsemő apja. Az apasági tesztre egyébként azért volt szükség, mert a baba is gyermekotthonba került, és ehhez be kellett azonosítani az apát. A polgármester elmondta: amint hivatalosan megkapják a teszt eredményeit, az iskola igazgatótanácsán keresztül fellépnek a tanár ellen. A tanár, aki addig zavartalanul taníthat, közel 50 éves és özvegy. A Fehér megyei oktatási hivatal nem kommentálta az ügyet. (Főtér)

POLITIKAI PEDOFÍLIA. Nagy vissz­hangja volt az EP-választások kampányfinisében annak a népdalba oltott SZDP-kortesnótának, amelyet népviseletbe öltözött kiskorúakkal énekeltettek el Nagybányán – oly­annyira, hogy a gyermekvédelmi hatóság hivatalból vizsgálatot indított az ügyben. Kiderült, a felvételt a gyermekek apja készítette, s mivel a hatályos választási törvény tiltja a 16 éven aluliak kampánycélú szerepeltetését, a büszke szülőnek 2500 lejes bírságot kell fizetnie. (Főtér)

HÓDÍT A KUTYAMOSÓ AUTOMATA. Közel két éve nyílt meg az első kutyamosó automata Kolozsváron, alig egy évre rá ugyanott a második is, aztán Bukarestben és Brassóban, legutóbb pedig Aradon jelent meg a civilizáció legújabb vívmánya. A DogWash elnevezésű szolgáltatás franchise rendszerben terjeszkedik, használata egyszerű: a kutyát a készülék kád jellegű részébe kell terelni, befizetni 10 lejt készpénzzel vagy kártyával, majd miután a gazdi elindítja a mosást, a készülék magától adagolja a vizet, sampont, balzsamot, öblítést, illetve a végén a szárítást. Lehet külön bolhátlanító programot is kérni. A készülék biztosította mosószer és balzsam biotermék. (Főtér)