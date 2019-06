Két udvarra tört be a medve Sepsiszentgyörgyön

Két háztartásba is betört a medve az elmúlt napokban Sepsiszentgyörgyön, Szemerján és az árkosi út közelében több állatot megölt, és vissza is tért mindkét helyre.

A történtekről a Szemerján lakó Szőcs Imre számolt be lapunknak, akihez tavaly nyáron – 11 hónappal ezelőtt – is ellátogatott egy medve. Akkor a vezérkosát ölte meg és hurcolta el az erdőbe, ezúttal két berbécs és egy juh teteme maradt utána. Az eset szombaton, június 15-én hajnalban történt, valami azonban megzavarhatta az állatot, mert ezúttal nem vitte magával a leölt háziállatokat. Talán értük térhetett vissza szerdán, június 19-én este, és akkor Szőcs Imre látta is, két lábon állt, legtöbb negyven méterre lehetett. A kutyák nagyon ugattak, ezért odébbállt, a gazda pedig maradt a kárral. A kerítése is két helyen rongálódott meg, a medvének láthatóan nem jelentett akadályt a fémrács átugrása. Szerdán a csendőrséget is értesítette, de mire az egyenruhások kiértek, a medve már elmenekült.

Ugyancsak szombaton az árkosi út egyik mellékutcájában is járt medve, Szőcs Imre tudomása szerint ott nyolc juhot pusztított el – és oda is visszatért csütörtökre virradólag. A csendőrök már ott sem kapták el.