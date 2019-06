Országos hangszerverseny Sepsiszentgyörgyön

Első alkalommal csatlakozott szervezőként a Mikrokozmosz elnevezésű zenei fesztiválhoz és versenyhez a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum. Partnereivel – a Klavier Art Egyesülettel, valamint az Árkosi Kulturális Központtal – karöltve június 14–15-én tartották a megyeszékhelyen az országos zongoraversenyt, amelyre 12 tanintézmény 30 diákja nevezett be.

Az ötéves múltra visszatekintő fesztivál és verseny korábbi kiadásainak otthona Gyergyószentmiklós volt, Sepsiszentgyörgy első alkalommal fogadta be a rendezvényt, a továbbiakban pedig házigazdaként kíván részt vállalni a Mikrokozmosz lebonyolításában – számolt be lapunknak Sebestyén-Lázár Enikő. A művészeti líceum igazgatója kiemelte, gyergyószentmiklósi, maroshévízi, segesvári, brassói, csíkszeredai, székelyudvarhelyi, kolozsvári, bukaresti és petrozsényi diákok mellett sepsiszentgyörgyiek is indultak a zongoraversenyen. A rendezvényt Ligeti György tiszteletére emlékkiállítással, könyvbemutatóval és koncerttel nyitották, másnap pedig szakmai zsűri – Horváth Edit, Corina Răducanu, Eugen Dumitrescu, Szűcs-Blănaru Amalia és Kőmíves-Bokor Zsuzsa – értékelte a zenei megmérettetésre jelentkezők tudását, felkészültségét.

A háromszéki diákok jól szerepeltek a meghallgatásokon, a művészeti líceum nyolcadikos tanulója, Sebestyén-Lázár Regina második helyezett lett, és neki ítélték a Bartók Béla-díjat is, amely magyar zeneszerző művének legjobb előadásáért jár. A harmadik osztályos Bianca Simion harmadik díjas lett, továbbá dicséretben részesült Décsei-Brassai Balázs (II. osztály), Kovács Dániel (IV. osztály), Ábrahám Norbert (V. osztály), illetve Vízi Gellért (VIII. osztály) is. Az országos hangszerversenyre Kőmíves-Bokor Zsuzsa, Rápolti Irma, Geréb Emőke, Krecht Emese és Márk Ildikó irányításával készültek a művészetis diákok. A Mikrokozmosz zenei verseny nagydíját brassói diák, a negyedik osztályos Ștefan Rus nyerte. A szervezők a megmérettetés bővítését tervezik, a következő versenyekre más hangszereket, szakokat is bevonnának.