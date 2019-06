A budapesti Jobb Veled a Világ Alapítvány által meghirdetett pályázat lehetőséget nyújt, hogy sérült diákok is megtapasztalják, illetve elsajátítsák a hála érzését, a derűlátó gondolkodást, a társas kapcsolatok ápolásának képességét, a különböző problémahelyzetekben alkalmazható megküzdési stratégiákat, a célok kitűzésének és elérésének képességét és sok más, a társadalomba való beilleszkedéshez szükséges készséget. A projekt tevékenységei során minden egyes pillanat megtelt örömmel, jókedvvel, ami hatalmas előnyt jelent az oktatási folyamat eredményességét illetően. A játékos elmélet mellett nagy szerepet kap a zene és a mozgás; minden havi tematikához saját zene tartozik, amelynek szerzője Bagdi Bella személyiségfejlesztő tréner és énekesnő, a Jobb Veled a Világ Alapítvány elnöke és a program kidolgozója, megálmodója.

A pozitív életszemléletre való nevelés, a pozitív magatartás és értékrend kialakítása elengedhetetlen a kiegyensúlyozott felnőtt életvitelhez. Diákjaink feszültséglevezető technikákat, konfliktuskezelést, empatikus gondolkodást tanulhattak és gyakorolhattak. Ezek hatására jelentősen javult az önbizalmuk, fokozódott a jókedvük, a tanulás iránti motivációjuk, társas kapcsolataikban is toleránsabbak. Kiemelném az adni tudás képességét: gyermekeink decemberben helyi óvodákat kerestek fel ajándékaikkal, a megyei kórház gyermekosztályán is jártak, és hagyománnyá vált a karácsonyi vásárban történő Mikulásjárás is, amikor a járókelőket kis kedvességekkel lepték meg. A világnapok ünneplése is helyet kapott az iskola életében, a béke világnapja vagy az Énekelj a Földért megmozdulás, amely környezetvédelemre ösztönöz. A Váltsuk valóra a meséket jótékonysági akció kapcsán intézményünk több diákja is ajándék mesekönyvekhez juthatott karácsony előtt.

Évenként két-három csoportban tartottunk tevékenységeket, és bár a program Erdélyben még gyerekcipőben jár, bízunk abban, hogy egyre többen felfedezik. Már több európai országban tartanak hasonló tevékenységeket, és egyre nagyobb rá az igény, mivel mind nyilvánvalóbb, hogy az akár terápiás foglalkozásnak is mondható nevelési projekt jótékony hatással van a gyermekek mentálhigiénés egészségére. Mindaz, amit az ELTE Pozitív Pszichológia Laboratóriuma tudományosan bebizonyított, a gyakorlatban is tapasztalható.

Doltea Enikő pszichopedagógus, a program vezetője