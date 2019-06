A kivitelezővel folytatott egyeztetés értelmében már elkezdődött az iskolaudvar rendbetétele, emellett várhatóan az egyik hátsó épület külseje is megújul, majd a kedvezőtlen időjárás beállta után ugyanitt elkezdődhetnek a belső felújítások – mondta el érdeklődésünkre az alpolgármester. Ezeket a munkálatokat az önkormányzat saját forrásból fedezi. Amint arról már beszámoltunk, a teljes ingatlanegyüttes rendbetételének költsége nagyjából 10 és fél millió lejre rúg, s a múlt év márciusában benyújtott, időközben nyertesnek bizonyult pályázat révén a költségek 98 százalékát lehetne fedezni uniós forrásokból.

Utóbbi kapcsán Sztakics Éva arról számolt be, hogy a vissza nem térítendő támogatáshoz azért nem tudnak egyelőre hozzáférni, mivel erre a támogatási tengelyre már a meghirdetéskor alacsony volt az előirányzott felhasználható összeg, így a sepsiszentgyörgyi önkormányzat pályázata, más nyertes igénylésekhez hasonlóan, várólistára került. Mivel már jó ideje nem történt forráskiutalás, úgy döntöttek, a lehetőségekhez mérten megpróbálnak haladni a munkálatokkal, és ha a pályázat vonalán előrelépés történik, akkor lehívják a nyertesnek ítélt összegeket.

Mint ismert, az ingatlanegyüttest korábban hosszú ideig használó, a tervezője, Kós Károly nevét viselő szakközépiskola jogi önállósága 2017 januárjában szűnt meg a sepsiszentgyörgyi önkormányzat döntése értelmében. A tanintézetet ugyanazon év szeptemberétől beolvasztották a Puskás Tivadar Szakközépiskolába. A döntést a szülők és a pedagógusok tiltakozása követte, az Erdélyi Magyar Néppárt pedig jogi úton próbálta megakadályozni a Kós Károly Szakközépiskola jogi önállóságának felszámolását – sikertelenül. A városi képviselő-testület egy évvel később egy viharosra sikeredett ülésen fogadta el azt a határozatot – amelyet csak az RMDSZ-frakció tagjai szavaztak meg –, hogy az üresen álló központi iskola egy részét – a főépületet, a sportpályát és a nagy bentlakás épületét – a Székely Mikó Kollégium gondnokságába helyezik át. Az étkezde és a kis bentlakás épületét már korábban átadták. A kicsi bentlakásépületet a sportiskolával közösen használják, ide költöztették a Mikó bentlakását a régi banképületből. Az étkezde szintén használatban van, már második éve a mikós bentlakók és a napközi programos kisdiákok, valamint a Speciális Iskola tanulói étkeznek ott. A további három épület gondnokságának átadásáról szóló döntés azért született, mert a Regionális Operatív Program révén lehetőség nyílt uniós forrásokat lehívni az akkor már egy éve üresen álló ingatlanegyüttes korszerűsítésére. A gondnokság átadása a pályázat egyik feltétele volt. Az akkori elképzelés szerint sikeres pályázat esetén a korszerűsítést a 2019–2020-as tanévre le tudták volna zárni.

Amint azt jeleztük, a felújítást követően a Székely Mikó Kollégium elemi osztályai költöznek majd az ingatlanba. A tervek szerint a felújítás után a főépületben és a nagy bentlakásépületben összesen húsz osztályteremben és három laboratóriumban tanítanak majd, de a tornaterem is megújul. A Mikó öt elemi osztályának kisdiákjai – amint azt kérdésünkre Kondor Ágota, a tanintézet vezetője megerősítette – már a most záruló tanévben is a nagy bentlakás épületében kialakított termekben tanultak. A többi elemi osztály diákjai egyelőre a Kriza János utca és a Szabadság tér sarkán álló, a Mikes Kelemen Elméleti Líceum gondnokságában lévő épületben tanulnak (ahol a Csipike Óvoda is működik), amíg a volt szakközépiskola épületének korszerűsítése le nem zárul. A beruházás megvalósulása a Mikes Kelemen Elméleti Líceum számára is kedvező lenne, mivel ezáltal teljességgel belakhatnák a katolikus templommal szembeni épületet – ahol Már István igazgató közlése szerint jelenleg tizenkét tantermet a Mikó használ –, és lehetőségük nyílna arra, hogy a saját elemi osztályaikat a könyvtárnak is otthont adó, az udvar hátsó részében álló bentlakásépületből át tudják költöztetni.