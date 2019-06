Kézművesvásár Uzonban

Uzon volt valamikor az alsóháromszéki vásárközpont, ezt a hagyományt szeretnék folytatni a kézművesvásárok szervezésével is – közölte lapunkkal Fazakas Sándor szentivánlaborfalvi csontfaragó.

A hétvégi uzoni falunapok alkalmával az önkormányzat támogatásával kétnapos kézművesvásárt szerveznek szombaton és vasárnap a szabadidőközpontban. Mint Fazakas Sándor elmondta, mintegy tizenöt háromszéki, Hargita, Brassó és Kolozs megyei kézműves jelenlétére számít, ők nemcsak portékáikat kínálják majd, hanem kedvenc, érdekes tárgyaikat is kiállítják, egyfajta bemutató is lesz a vásár. A gyermekek, érdeklődők kézbe vehetik a mesterek szerszámait, belekóstolhatnak a kézműveskedés fortélyaiba, ismerkedhetnek a mesterségekkel. Az is céljuk, hogy rávezessék az érdeklődőket arra, hogy „igazi” helyi termékeket vásároljanak – tette hozzá. (mózes)