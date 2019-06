Javítják a Kommandóra vezető utat

Minden jel arra mutat, a nyáron jó körülmények között autózhatunk Kommandóra. Mi több, a község területén sem okoznak jelentősebb gondot a gödrök, kátyúk. A kovásznai és kommandói önkormányzat az utóbbi időben odafigyelt az említett utak javítására, a napokban is dolgoznak.

Kovászna önkormányzata a fennhatósága alá tartozó, a Tündérvölgyből Kommandóra vezető útszakaszt a megyeháza által kiutalt összegből javíttatja. A munkálat kivitelezését Kovászna megyei cégre bízták – tudtuk meg Jeszenovics Károly alpolgármestertől. Általános karbantartásról van szó, kövezik az úttestet, tömörítik, majd útgyaluval kialakítják a bogárhát formát, ez segíti az esővíz gyors lefolyását. Zajlik az út menti sáncok, vízlevezető árkok tisztítása, kiásása is. Jeszenovics Károly alpolgármester hozzáfűzte: Kovászna területén is hasonló munkálatokat folytatnak, javítanak minden olyan utcában, ahol nincs aszfalt, ezt követően pedig a mezei utakat is rendbe teszik.

A megyei tanács évente 500 ezer lejt utal a kovásznai városházának, célirányosan a kommandói út téli és nyári karbantartására – közölte Gyerő József polgármester. Már korábban kérték a megyeházától, hogy fordítson pénzt a költségvetéséből erre az útra, hogy ne a kovásznai adófizetők pénzéből kelljen javítani a szakaszt – magyarázta Gyerő. Eddig tartották a szavukat, ha több pénzt utalnának, további munkákat végezhetnének, például korlátokat szerelhetnének az út mentén – fűzte hozzá a városvezető.

Kommandón az önkormányzat saját erőből fogott útjavításba. A község kovásznai bejáratánál és a Csángók falurészen átvezető utakat kavicsozták, egyengették. A munkát egy bodzafordulói cég végezte. Kocsis Béla polgármester érdeklődésünkre elmondta: Kommandó számára nagyon fontos, hogy a faluba vezető utak jó állapotban legyenek. Egyrészt, mert a könnyű megközelíthetőség kedvez a turizmusnak, többen jönnek hosszabb-rövidebb időre a faluba. Másrészt a helyiek számára is nélkülözhetetlen a biztonságos közlekedés, nemcsak azért, hogy lejuthassanak Kovásznára, a megye más részeibe, hanem azért is, hogy szükség esetén a mentő, tűzoltóautó időben feljuthasson a faluba – részletezte Kocsis Béla.

Legközelebb a falunapok alkalmával várnak nagyobb tömeget a hegyi településre. A kétnapos eseményre augusztus első hétvégéjén – harmadikán és negyedikén – kerül sor. A szervezők a szokásos – vagy még annál is jobb – szórakozást, kikapcsolódást ígérik.