A rendőrségre várnak az utcajavítással

Még mindig nem adta ki a rendőrség a szükséges engedélyeket, ezért nem tudják elkezdeni az Ág és a Puskás Tivadar utca javítását – közölte tegnapi sajtótájékoztatóján Antal Árpád polgármester. A napokban azonban több helyen is beindultak a munkálatok.

Dolgoznak a Kós Károly utca elején, a Kriza János és a Kórház utca közötti kis szakaszon, az Andrei Şaguna utcában már az esővíz elvezetésére szolgáló csatornázást építik, a Váradi József utcában az Electrica fogott neki a kültéri villanyórákat rejtő dobozok felszerelésének, ott – és a Sas utcában is – a remények szerint két-három hét múlva aszfaltozhatják a járdát és elteríthetik a koptatóréteget az úttesten. Ugyancsak a koptatórétegre, illetve az Electricára vár a László Ferenc utca is, ahol a régi trafóház lebontása után kerül sor az utolsó aszfaltréteg leöntésére.

Az önkormányzat saját utászcége és a városi kertészet munkatársai is végeznek kisebb-nagyobb javításokat, egyszerre több helyen is: az Olt, a Nicolae Iorga utcában, a Grigore Bălan út néhány tömbháza mögött járdákat, parkolókat, útszakaszokat újítanak fel, előkészítik a Patak utca aszfaltozását, de rájuk hárul a lekopott festések – köztük a biciklisávok – felfrissítése is.