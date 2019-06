Elfogadták a jelentést a nyelvi jogokról

Az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa önkormányzati szakbizottsága Várpalotán tartott kihelyezett ülést, amelyen az egy évvel korábban Bálványoson útjára indított nyelvi jelentést is elfogadták. Mint elhangzott, az Európa Tanács Önkormányzati Kongresszusa a demokráciát szeretné erősíteni azzal, hogy jelentést készített a nyelvi jogok önkormányzati érvényesüléséről – tájékoztatott közleményében Kovászna Megye Tanácsa.

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke szerint örvendetes, hogy kézzelfogható eredménye is van az egy évvel korábban Bálványoson útjára indított jelentésnek. „Nincsenek illúzióink, hogy a jelentés által hirtelen megváltozik a román kormány álláspontja a többnyelvűség alkalmazása tekintetében. Ugyanakkor minden nemzetközi dokumentum, amely jó példákat mutat be, ajánlásokat fogalmaz meg tagállamok felé, abban erősít meg minket, hogy jó úton járunk, és számos európai országban a normalitás része az, amit az erdélyi magyar közösség kér. Többször elmondtuk: egy megoldás van arra, hogy a román mellett az anyanyelvünket is használhassuk, ez pedig nem más, mint hogy a magyar regionális nyelv legyen Székelyföldön” – mondta.

Grüman Róbert, Kovászna Megye Tanácsa alelnöke, aki az európai testület önkormányzati bizottságának elnöke is, rámutatott: a jelentés többek között azt szorgalmazza, hogy a helyi és regionális önkormányzatok maguk döntsenek arról, milyen nyelvet használjanak, ugyanakkor azt is javasolja, hogy az adott kisebbség nyelvének elsajátítása érdekében nyelvtanfolyamokat szervezzenek, valamint olyan közhivatalnokokat alkalmazzanak, akik ismerik a régióban használt nyelveket. A dokumentum leszögezi, hogy a nyelvi sokszínűség olyan érték, amely hozzájárul a közösségi összetartozás érzéséhez és hozzásegít a többség és kisebbség közötti jó viszony fenntartásához. Javasolja, hogy a kormányzat a költségvetés elosztásakor pozitív diszkriminációt alkalmazzon azon települések esetében, amelyeknél többnyelvűség áll fenn. „A Nyelvek használata a helyi és regionális önkormányzatokban című jelentés most bizottsági szinten kapott zöld utat, a végleges formáját októberben fogadja el a plénum Strasbourgban” – ismertette az alelnök.