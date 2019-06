Autópálya-akadály

A bizottság rámutat, az ásatások során a térségben egy római katonai tábor (castrum) nyomaira bukkantak, amelyhez hozzátartozik még egy fürdő – ezt nemrég tárták fel –, továbbá egy civilek számára fenntartott, kiterjedt lakóövezet, valamint egy temető is. Az erdélyi autópálya nyomvonala érinti a castrum egy részét, a fürdőt, illetve részben a civil települést és a temetőt is, ezért azt kérik, hogy új helyre költöztessék a tervezett autópálya-csomópontot úgy, hogy a le- és felhajtó sávok legalább 200 méter távolságra haladjanak el a lelőhelytől. A Limes Országos Bizottság ugyanakkor azt is leszögezi, kezdeményezték, hogy a zutori régészeti lelőhelyet vegyék fel az UNESCO világörökségi listájára.