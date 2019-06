Szabadtéri tárlatvezetés, kitüntetett találkozás, színes régészeti beszámoló, számos izgalmas gyerekfoglalkozás tartozik az idei programba. Ezen a varázslatos éjszakán is ingyenes a belépés a múzeum programjaira, állandó és időszakos kiállításaira. A részletes program: 18 órától Háromszéki honleányok – szabadtéri tárlatvezetés Szebeni Zsuzsával (Balassi Intézet – MKK, Sepsiszentgyörgy); Orsó, guzsaly, motolla – műhelymunka gyermekeknek Sebestyén Violával; 19 órától találkozás Hervai Katalin képzőművésszel a Szerzetesek asztalánál című kiállításnál; A gyertya titka – műhelymunka kisdiákoknak Vinczeffy Orsolya múzeumpedagógussal; 20.30-tól Mit, miért és hogyan ásnak a régészek Háromszéken? – kis­előadás Hőgyes Mihály Huba régésszel; Sírba viszünk – feltárások gyermekeknek; Körmünkre ég a gyertya – iniciáléírás gyertyafénynél, lúdtollal; 21.30-tól Zengő termek – tárlatvezetés Vargha Fruzsina művészettörténésszel; 22.30-tól esti mese. Állandó programok: 18–22.30 óráig látogatás a múzeum és a Csíki Ház kiállítótereiben; 18–20 óráig játszómúzeum.

TÁRLATLÁTOGATÁS. Rendkívüli nyitvatartással várja az érdeklődőket a Balassi Intézet – MKK Sepsiszentgyörgy és az Art Printer Kiadó Miklóssy Mária képzőművész tárlatlátogatására. Az eseményre ma 19–23 óráig az intézetben kerül sor a Bod Péter Megyei Könyvtár épületében. Az est során Miklóssy Mária képzőművész dedikálja megjelent művészeti albumát. Közreműködnek: Deák Ferenc Loránd művészettörténész, a szerző, Kopacz Attila, az Art Printer Kiadó igazgatója. Az est házigazdája Szebeni Zsuzsa, a Balassi Intézet – MKK vezetője.

Szemerjai Napok

Sepsiszentgyörgyön Szemerján a Pacén, a Liba csárda melletti tisztáson tartják ma meg a Szemerjai Napokat a következő programmal: 12 órától étfalvi fúvószenekar; 13.30-tól Muskátli Népi Együttes; 14.30-tól étfalvi fúvószenekar; 16 órától Kincsek Néptáncegyüttes – Kónya Ádám Művelődési Ház; 17.15-től versenyek gyermekeknek. Bemutatót tart a Székelyföldi Magyar Szablyavívó Iskola és a Tiszafa Hagyományőrző Egyesület. Előadások a Liba csárdában: 13 órától Szemerja története – Csákány László; 14 órától Őshonos növényeink, fáink és őshonos gazdálkodás – Klárik László; 15 órától A szemerjai csata története – Csákány László. Lacikonyha, gyermekfoglalkozások, nótázás és tábortűz színesíti a programot.

Hétvégéken korábban nyit a városi strand

A lakossági igény és a hétvégi strandolás iránt tanúsított nagy érdeklődést figyelembe véve, Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának kérésére a Sepsi ReKreatív vezetősége a hétvégi program meghosszabbítása mellett döntött. Mától kezdődően minden szombaton és vasárnap a városi strand egy órával korábban, 9 órakor nyit. A jegyárak az elmúlt évekhez képest nem változtak, a belépő 20 lejbe, a 18 év alatti és 60 év fölötti személyek jegye 8 lejbe, a nyugágybérlés szintén 8 lejbe kerül. A részletes nyitvatartási program, az árjegyzék és a belépési szabályzat a Sepsi ReKreatív honlapján érhető el: rekreativ.club/net/strand.php.

Újabb lakóház égett ki Erdővidéken

2019. június 7-én, pénteken 19 órakor Bibarcfalván a Fürdő utca 38. szám alatt lakó Bedő Csongor 52 négyzetméteres, fából épült lakóháza a tűzoltói jelentés szerint rövidzárlat miatt kigyulladt és mintegy 60 százalékban károsult. Emberi sérülés nem történt, viszont a keletkezett anyagi kár jelentős. Az építész szakember becslése szerint hozzávetőleg 40 ezer lejre lenne szükség ahhoz, hogy a jelentősen károsult, de szerkezetileg egy felújítást megbíró faházat rendbe lehessen hozni. A pénzbeli adományok gyűjtésének szervezését és lebonyolítását, az utóbbi erdővidéki tűzesetekhez hasonlóan, a Gondviselés Segélyszervezet erdővidéki önkéntesei vállalják, hozzájuk csatlakozik majd remélhetőleg több erdővidéki egyházközség is. Erdővidéken a gyűjtés június 24.–július 7. között zajlik azokon a településeken, ahol sikerül adománygyűjtő önkénteseket találni, beszervezni, leszámítva Bibarcfalvát, ahol a helybeli református egyházközség presbiterei már járják a falut. A segélyszervezet önkéntesei pecsétes megbízólevelekkel és pecsétes listákkal keresik fel a térség lakóit a Bedő Csongor megsegítését szolgáló adományok összegyűjtése érdekében. Amennyiben Ön is szívesen segítene önkéntesként az adománygyűjtésben, kérjük, ebbéli szándékát jelezze az önkéntesek koordinátoránál, Demeter Zoltánnál a 0746 089 140-es telefonszámon. Pénzbeli adományokat a következő bankszámlákra is lehet utalni: BEDŐ CSONGOR, OTP BANK ROMÂNIA S. A., BARÓTI FIÓK, RO69 OTPV 3000 0122 8962 RO01 – lej; RO73 OTPV 3000 0122 8962 HU01 – forint; RO26 OTPV 3000 0122 8962 EU01 – euró; RO12 OTPV 3000 0122 8962 GB01 – angol font; RO83 OTPV 3000 0122 8962 US01 – dollár. Külföldi utalásokhoz SWIFT-kód: OTPVROBU.

Röviden

PARNASSZUS. A sepsiszentgyörgyi irodalmi kör júniusi meghívottja László Károly színművész (Puki bácsi), aki a szép versmondás művészetére tanítja meg az érdeklődőket. A találkozóra ma 19 órától kerül sor az unitárius egyház tanácstermében. Várnak mindenkit.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön csütörtökig naponta 20–8 óráig a Sport utca 411. szám alatti Galenus (telefon: 0367 800 011, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); 8–12 és 16–20 óráig ma és vasárnap a Grigore Bălan tábornok út 9. szám alatti (a Penny körzetében) Farmaline (0367 402 209); Kézdivásárhelyen vasárnapig a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (telefon: 0267 362 280); hétfőtől a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089); Kovásznán ma 8–12 óráig a Vipera (0267 313 513), ma 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton ma 9–13 óráig a Mária (0729 935 431) gyógyszertár teljesít szolgálatot. Honlap: colegfarmcovasna.ro.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön ma és vasárnap a Sport utca 3/1/I/1. szám alatti Oralcare fogászati rendelőben (telefon: 0267 708 465) 10–12 óráig és Fazakas Szabolcs fogorvos magánrendelőjében a Grigore Bălan tábornok út 30/65/1. cím alatt 9–24 óráig (telefon: 0744 857 743) fogadják a sürgősségi eseteket.