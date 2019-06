Miután Ausztria 1–1-nél tizenegyest is hibázva végül 3–1 arányú vereséget szenvedett Dánia együttesétől, a címvédő német együttes abban a tudatban lépett pályára Triesztben, hogy amennyiben győz, egyedüliként maradhat hibátlan a négyesben. Németország hamar dűlőre is vitte a dolgot, már a félidő derekára háromgólos előnyben öltött testet a fölénye. A szünet után is sorozatban alakították ki a helyzeteket, végül Waldschmidt mesterhármasig jutott, majd a németeknek a hajrában a szerb szépítésre is volt válaszuk. A Freiburg támadóján kívül Richter, Dahoud és Maier vette ki a részét a látványos gólok termeléséből.

Eredmények, 2. forduló, B-csoport: Dánia–Ausztria 3–1 (gólszerzők: Maehle (33., 77.), Skov Olsen (93.), illetve Lienhart (47.), Németország–Szerbia 6–1 (gólszerzők: Richter 16., Waldschmidt 30., 37., 80., Dahoud 69., Maier 90+2., illetve Živković 85. – tizenegyesből).