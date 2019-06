Közösségben a zene által

Vannak szegény sorsú gyermekek, akiknek nincs lehetőségük, hogy közösségben énekelhessenek, valaha is hangszert fogjanak kezükben. A világ több országában működő Superar zeneművészeti program ezeknek a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekeknek nyújt lehetőséget, hogy a zene által barátokra leljenek, vallási, nemzetiségi különbség nélkül ugyanabban az élményben részesüljenek.

A Superar program több éve van jelen Romániában, a Gyulafehérvári Caritas tavaly decembertől kapcsolódott be a hátrányos helyzetű gyermekek ilyen jellegű zenei nevelésébe.

Lapunk érdeklődésére Ludeser László, a Gyulafehérvári Caritas szociá­lis ágazatának igazgatója elmondta, alárendeltségükben tizenhét nappali központ működik, amelyekben több mint hétszáz gyermekkel foglalkoznak, jelenleg az említett hat vesz részt a Superar programban. Egyelőre olyan központokat vontak be, amelyek irányítói között vannak a zene iránt érdeklődő és fogékony munkatársaik, akik el tudják vállalni a gyermekek zenei fejlesztését is – mondta lapunknak Mihály Tünde, a csomakőrösi tábor felelőse. A sepsiszentgyörgyi Caritas munkatársa beszámolt arról, hogy a többségében 10–13 éves gyermekek mellett tinédzserek is tagjai a hat település közös kórusának, amelynek a tegnapi volt az első fellépése, de otthon minden csoport külön-külön betanulta a dalokat, a táborban már csak össze kellett hangolni. Az együttlét jó alkalom volt a közös kreatív játékokra, ismerkedésre, és arra is, hogy akik még soha nem voltak táborban, megérezzék a társak segítőkészségét és az elfogadást, ami nem mindig adatik meg azokban a közösségekben, ahol tanulnak, ahol a könnyebb sorsúak nem értik az ő problémáikat – mondották a Caritas munkatársai.

Elana Andrews és nyolcvan tanítványa tegnap a háromszéki hivatásos nevelőszülők és nevelt gyermekeik találkozóján mutatta volna be azt a műsort, amellyel Csomakőrösön készültek, a rendezvény ellenben a reggeli eső miatt elmaradt, így az Andrei Mureșanu Színházban tartott előadás egyfajta házi koncertté vált, de a lelkesedés, az együtt éneklés öröme cseppet sem csorbult, a Superar gyermekei jó hangulatban váltak el egymástól.