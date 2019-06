Szabó Béla professzor, a magyar tagozat vezetője az MTI-nek elmondta: Leonard Azamfirei rektor egyetlen magyar (preklinikai) főtanszék megalakítását javasolta a magyar oktatók és hallgatók által követelt három főtanszék (preklinikiai, klinikai és gyógyszerészeti) helyett, olyan körülmények között, amikor az angol tannyelvű orvosképzés számára az egyetem idén – különösebb akadékoskodás nélkül – önálló kart hozott létre.

A magyar tagozat számára is nyilván az jelentheti a megnyugtató megoldást, ha az orvos- és gyógyszerészképzést önálló karba szervezik, de a „minimum” az, hogy megalakulnak a régóta követelt önálló főtanszékek – magyarázta a tagozatvezető.

Szabó Béla hozzátette: ez valójában azt az állapotot jelentené, amelyet a 2011-es oktatási törvény alapján ki kellett volna alakítani az akkor még Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) néven működő felsőoktatási intézményben.

„Közben felhígultunk egy nagy tengerben. Amikor a MOGYE-ügy elkezdődött (2011), a magyar diákság 40 százalékon, tanári karunk 30 százalékon volt. A (kizárólag román tannyelvű Petru Maior Tudományegyetemmel történt) tavalyi egyesítésig a diáklétszám is leolvadt 30 százalékra, ma pedig a magyarok 18–19 százalékát képviselik az egyetem létszámának” – részletezte Szabó Béla a magyar tagozat fokozatos háttérbe szorulását.

A tagozatvezető elmondása szerint a rektor a tegnapi tárgyaláson a szenátusi üléseket bojkottáló magyar oktatókat hibáztatta azért, hogy az 1945-ben még önálló magyar egyetemként alakult tanintézet egy román származású tudós, George Emil Palade amerikai Nobel-díjas orvos nevét vette fel, figyelmen kívül hagyva azt a magyar igényt, hogy az egyetem egykori tanára, Miskol­czy Dezső ideggyógyász nevét is viselje. A rektor arra utalt, hogy a követeléseik semmibevétele ellen tiltakozó magyar oktatók és diákképviselők tavaly április óta nem vesznek részt a szenátusi üléseken.

A tegnapi egyeztetésen az RMDSZ elnöke is jelen volt. Kelemen Hunor az MTI-nek elmondta: míg a korábbi két találkozó főleg a ki nem beszélt sértődések és jogos elégedetlenségek leltározásával telt el, most konstruktívabb légkörben zajlott a megbeszélés. Közölte: a magyar fél továbbra is a törvényes előírások betartását kéri, valamint azt, hogy az egyetem elnevezésében is tükrözze és szavatolja a MOGYE multikulturális (többnyelvű) jellegét. Az RMDSZ elnöke szerint az egyeztetést még a nyári szünidő előtt, júliusban folytatják.

A tegnapi egyeztetések idején a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség MOGYE-ügyi munkacsoportja újabb néma tüntetést szervezett az épületben. Csaknem száz orvosi köpenyt és maszkot viselő magyar diák sorakozott fel könyvvel a kezében a folyosókon, többen közülük az oktatási törvény betartását, önálló magyar kart, egyenlő jogokat követelő feliratokat emeltek a magasba.