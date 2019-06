Az egyik korrupciós ügye miatt kilenc év szabadságvesztésre ítélt volt elöljárót ugyanis beosztották munkára, de nem az autószerelő műhelybe, ahova szerette volna, hanem a szabászatra. Mazăre egyébként sokat olvas a börtönben, nem sok rabtársával áll szóba, és mivel szűk az udvar, ahol sétálhat, két órát szokott körbe-körbe járni. (Főtér)

NEM LESZ KISKIRÁLY, kevesebb lesz a felelőssége, no meg a számvevőszék sem zaklatja. Persze, nem ezek miatt mondott le Gheorghe Falcă, Arad liberális polgármestere arról a tisztségről, amelyre négy egymást követő alkalommal megválasztották, hanem mert a május 26-ai választásokon európai parlamenti mandátumot nyert – és az mégiscsak zsírosabb állás. Ügyvivő jelleggel az ugyancsak liberális Călin Bibarţ alpolgármester veszi át a város irányítását. Az útépítő mérnök végzettségű Falcă kommunikációból doktorált, ő volt a Nyugati Szövetség egyik kezdeményezője. (Agerpres)

MÁR FEHÉR MEGYE SEM SZŰZ. Nagy testű medvét láttak bóklászni egy Fehér megyei faluban, Gyulafehérvártól alig néhány kilométerre. A csendőrök szerint Kisompoly településről jelezte egy helybeli lakos a 112-es segélyhívó számon, hogy medvét látott a faluban. Egy csendőri egység azonnal kiszállt a helyszínre, de akkorra már a kutyák ugatása elijesztette a medvét, amely elfutott az erdőbe. Fehér megye falvaiban ez idáig nem láttak medvét. (Agerpres)

KICSIT POCAKOSAK, DE JÓL RÚGJÁK. Jól megy dolguk a honatyáknak: Románia idén nemzetközi focitornát szervez parlamenti képviselők számára, amelyre Törökország, Szerbia, Ukrajna és Olaszország is benevezett, a június 28–29. között zajló rendezvény költségeit pedig az alsóház büdzséjéből állják (az adófizetők). A szenzációs eseményre készülve a román honatyák egy kis reklámfilmecskét is forgattak, amelyen kissé pocakos választottjaink a parlament folyosóin rugdosnak egy aranyszínű labdát, a végén pedig egy csinos lány vet véget a mókának. A román csapat – amelybe egyetlen RMDSZ-es képviselő sem fért be – egyébként a legutóbbi, Törökországban szervezett turnét simán megnyerte. (Főtér)