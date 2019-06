Kisebb földrengés

A földrengés 145 kilométeres mélységben következett be, az epicentrumához legközelebb eső települések Nehoiu (25 km), Kovászna (39 km), Bodzaforduló (46 km), Kézdivásárhely (52 km) és Mizil (60 km). Az idei év legerősebb földrengése január 9-én következett be Buzău megyében, és 4,4-es erősségű volt. Az elmúlt esztendő legerősebb földrengését október 28-án mérték Buzău megyében, ez 5,8-as erősségű volt, és Székelyföldön is érezni lehetett.