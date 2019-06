Erdei Gábor – aki épp a Koldusoperát próbálja Bocsárdi László rendezésében, mely produkciót a Szegedi Szabadtéri Játékok és a Tamási Áron Színház együttműködésében augusztus folyamán Magyarországon mutatnak be – érdeklődésünkre elmondta: meglepte az elismerés, és nagyon örült neki. Szerinte több díjat is érdemelt volna ez az előadás, hisz nagyszerű a díszlete, jelmezei, de akár a rendezést vagy más színészi alakításokat is lehetett volna jutalmazni. Mint kifejtette, a fesztiválon nem ment olyan jól az előadás, mint otthon szokott, de azért pozitív visszajelzéseket kapott a társulat a szakmai kiértékelőn.

Giliga Ilka, akinek a szentgyörgyi Akárki volt az első jelmeztervezői munkája, lapunknak elmondta, hogy Budapesten tanul, ahol a Képzőművészeti Egyetem látványtervezői alapképzése után jelenleg a Színház- és Filmművészeti Egyetem filmes látványtervezés szakán mesterizik, és inkább a filmes szakmában dolgozik. Azonban hangsúlyozta, hogy nem szeretne elszakadni a színháztól, és Erdélytől sem: a legközelebb valószínűleg egy Nagyváradon készülő musicalben dolgozik Balogh Attila rendező mellett, és elnyerte a Communitas-ösztöndíjat, mely által itthon szeretné hasznosítani Magyarországon szerzett tapasztalatait. Bevallása szerint azért volt nagy öröm számára ez a díj, mert valóban sok energiát fektetett ebbe a munkába. Mint mondta, amikor nagyon konkrét elképzelései vannak egy rendezőnek, nemigen tud kreatív munkát végezni a tervező, de ebben az előadásban szabad kezet kapott Tagirovskytól, és jelmeztörténeti könyveket bújva végül is egy korabeli stilizált jelmezparádét vonultatott fel a színpadon.

A legjobb rendezés díját elnyerő Sebestyén Aba megkeresésünkre elmondta, ez az elismerés fontos visszaigazolása annak, hogy van értelme a munkájának, és bár eddig is lelkiismerettel, odaadással dolgozott, egy ilyen kitüntetés „arra kötelezi az embert, hogy még nagyobb odafigyeléssel, szakmaisággal, kíváncsisággal próbáljon reagálni mindarra, ami körülveszi”. Elárulta: Székely Csabával azt tervezik, hogy évente legalább egy előadásban közösen dolgoznak, már meg is van a következő ötletük, amihez éppen most keresi a megfelelő helyszínt. Mint mondta, Székely Csaba szövegei nagyon inspirálóak, de ez esetben a díszlet, jelmez, zene is sokat segített neki az előadás színpadra állításában. A szent és a profán határmezsgyéjén egyensúlyoz a darab – fogalmazott –, ezért egyszerre lesújtó és fölemelő. Sebestyén Aba külön gratulált Erdei Gábor színészkollégájának, egykori diákjának az alakítási díjhoz, majd Salamon András tanár úr nevét is fontosnak tartotta megemlíteni. Úgy véli, egy kicsit neki is köszönheti a szakmai díjakat, hisz egykor ő oltotta be a színház vírusával.