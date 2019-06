Honnan szerezzünk be rágcsáló ketrecet? /X/

Hörcsögök, tengerimalacok és nyulak

Ha tengerimalacot vagy hörcsögöt tartanánk, akkor a kis vagy közepes méretű ketrecek között érdemes nézelődnünk. Ezek között számos variációt találhatunk az egészen egyszerűtől a fullosan felszereltig.

Ha inkább magunk szeretnénk berendezni, akkor inkább az üres, egyszerű ketrecek a nekünk valók. Mivel ezek nem tartalmaznak mást, mint az alsó tálcát és a ketrecet, így kedvünkre bővíthetjük különböző tereptárgyakkal, akadályokkal, hogy izgalmasan tölthesse a kisállat a napját.

Felszerelt ketrecek

Természetesen akadnak olyanok, amikhez már a ketrecbe van csomagolva az etető és itató, néha a házikó is, sőt néhány játék is, mint a forgó kerék. Ezeknek az elrendezése általában már adott, de akár mi magunk is átrendezhetjük, ha máshogy tetszene.

Különböző kivitelekben elérhetők

Találunk köztük hagyományos, rácsos darabokat, de műanyag tetejűket is. Mindkettőnek megvannak a maga előnyei és hátrányai. A rácson keresztül könnyen kijön az alomként szolgáló anyag, mint amilyen a faforgács, de minden nehézség nélkül könnyen be tudunk nyúlni a hörcsögökhöz, hogy megsimogassuk. A műanyag tetővel záródónál nem csinálhatnak nagy koszt az állatok, valamint a szállítás is sokkal könnyebb ebben a típusban. Az egyetlen hátránya, hogy ha kicsit dédelgetnénk a kedvencünket, akkor vagy le kell venni a tetejét, vagy ki kell venni az állatot.

A közepes ketrecek inkább a nagyobb tengerimalacok és a nyulak részére készülnek. Itt is elmondható, hogy az egész egyszerűek mellett helyet kapnak a nagyobb, interaktívabb darabok is. Mivel fontos, hogy az állat eleget mozogjon, így kifejezetten hasznos ötletként érdemes rájuk tekinteni. Akadnak olyanok, amikben már egy egész játszóház került kialakításra, de népszerű az alagutas megoldással rendelkező is. A FerPlast ketrecek fő ismérve a biztonság, hogy emberek számára könnyen nyithatóak, míg a kisállatoknak ez nem lehetséges.

Végül nagyméretű ketrecek is kaphatók a nagyobb testű nyulaknak, csincsilláknak vagy akár mókusoknak is. Ezek mindegyike elegendő mozgásteret biztosít az állat számára, így biztosan nem fogja magát túlságosan bezárva érezni, így elkerülhető a depresszió, ami nagy ellensége egy rágcsálónak. Hiszen a szomorú, zárkózott állat nem eszik, nekik meg szükségük van a foguk miatt arra, hogy állandóan rágjanak és koptassák őket.

Éppen ezért, mielőtt ketrecet vásárolunk, mindenképp gondoljuk át, hogy mekkora helyünk van, és hány állat fog benne lakni és mozogni. Inkább nagyobb legyen, mint túl kicsi. (X)