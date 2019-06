A mikroszálas törlőkendő használata /X/

A takarítószer reklámok folyamatosan a mikroszálas törlőkendő használatára hívják fel a figyelmet. Pedig a legtöbben hajlamosak vagyunk a már elnyűtt ruhákat és egyéb anyagokat befogni a takarításhoz. Ezek a természetben is megtalálható rostszálak, mint a pamut vagy vászon a használat során kibolyhosodik. Az ilyen anyagok használatával a takarítás sosem lesz olyan eredményű, mintha az ennek megfelelő anyaggal végezték volna el.

A mikroszálról elméletben...

A mikroszál egy rendkívül vékony, ultra finom, mesterségesen előállított szabad szemmel nem is látható szálat takar. A szálak legalább százszor vékonyabbak, mint az emberi hajszál, poliészter és poliamid anyagból tevődnek össze. Fő előnyük, hogy a takarításhoz készített anyagok hosszú ideig megőrzik a minőségüket, és többször is használható. A természetes anyagokkal ellentétben nem hagy maradványt maga után, és több nedvességet, vizet és port, szennyeződést is képes magában tartani.

A mikroszál gyakorlati alkalmazása

A mikroszálas kendők a felületen lévő összes szennyeződést felszedik és magukba zárják. Ezáltal a megtisztított felület tökéletesen tiszta lesz. Használatuknak köszönhetően a későbbiekben is nehezebben tapad meg a felületeken a kosz. Abszolút csíkmentes tisztítást biztosítanak. A por mellett még a tisztítószert is beszívják, így abból is elegendő lesz sokkal kevesebbet használni.

Összességében a hagyományos takarítóeszközök használata mellett a mikroszálas kendő alkalmazásával a higiéniás körülmények könnyedén javíthatóak. Sőt gyorsabb és hatékonyabb megoldást teremtenek vállalkozása tisztán tartásához. A kényes, érzékeny felületeken is nyugodtan használhatóak, mivel nem fognak kárt okozni bennük.

A mikroszálas törlőkendő tisztítása

A legjobb ezekben a kendőkben, hogy mosógépben moshatóak. Akár 60 vagy 90 fokon is, elsősorban folyékony színezék- és illatanyagmentes mosószerrel, plusz öblítő hozzáadása nélkül. Alacsony hőfokon száríthatóak gépben is, azonban anyagösszetételük miatt nem vasalhatóak. A különböző színű kendők mosáskor éppúgy engedhetik a színüket, mint más ruhadarabok. Szóval ugyanúgy bánjunk velük óvatosan, mint az új ruhákkal.

A mikroszálas törlőkendők beépítése a takarításba sok előnnyel jár. A pár száz forintos törlőkendők különböző színekben kaphatóak. Ezzel megoldhatjuk azt is, hogy a különböző helyiségekben eltérő kendőt használjunk, és véletlen se keverjük őket össze. A törlőkendők alacsony árai mellett a rendkívül hosszú élettartamuk is pozitívum. Használatukkal a takarítás és annak eredménye magasabb színvonalú lesz. Sokkalta leegyszerűsödik ez a munkafolyamat, és a takarítás eredménye látványosabb lesz, mint korábban. (X)