A tárlatot Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója nyitja meg. Közreműködik Kelemen István és Gáspár Csaba hegedűn. A kiállítás megtekinthető július 26-ig keddtől péntekig 10–17, szombaton 10-től 18 óráig.

AZ ATYHAI KAKASÜLŐ GALÉRIÁBAN június 29-én, szombaton Arány címmel képzőművészeti tárlat nyílik. Kiállító művészek: Ábrahám Jakab, Barabás Éva, Berze Imre, Bocskay Vince, Deák Barna, Deák M. Ria, Köllő Margit, Kiss Levente, Kuti Botond, Kuti Dénes, Márton Árpád, Sánta Csaba, Vargha Mihály, Vinczeffy László.

Könyvbemutató

A sepsiszentgyörgyi Tein Teaházban szerdán 18 órától Tamás Dénes Az élő ház című regényét mutatja be. Beszélgetőtárs: Láng Zsolt író.

Ferences focitábor

Augusztus 5–9. között kerül sor a ferences focitáborra a szárhegyi ferences kolostorban, ahová 9–12. osztályos fiúkat várnak a szervezők. (Akik egy-két évvel kisebbek vagy nagyobbak, mint a megadott korosztály, várólistára kerülnek, és amennyiben a helyek száma megengedi, bejuthatnak a csapatba.) A napi edzés és mérkőzés mellett lesz szentmise, közös túrázás, közösségépítő és lelki program. A tábor augusztus 5-én 12 órakor kezdődik és augusztus 9-én délután ér véget. A helyek száma korlátozott (30 fő). A táborban való részvételhez háziorvosi igazolásra és a 18 éven aluliak esetében szülői beleegyezésre van szükség. A rendezvénynek részvételi díja nincs, de a ferencesek bármilyen adományt szívesen fogadnak, amelyet az ifjúsági programok szervezéséhez használnak fel. Részletekről érdeklődni és jelentkezni a következő elérhetőségek valamelyikén lehet: Pantea Tibor OFM (0746 774 701, frtibi@gmail.com); Guia Hugó OFM (0753 173 263, frhugoofm@gmail.com).

Hitvilág

KETTŐS ÉVFORDULÓS MEGEMLÉKEZÉS. Kovásznán szerdán 15 órától a Meg nem születettek emlékparkjában a Pro Vita Hominis Társaság megalakulásának 29. évfordulóján és Karol Wojtyła bíborossá kreálásának (1967. június 26.) alkalmából kettős megemlékezési évfordulóra kerül sor. Szentmisét mutat be Péter Arthur plébános. Az eseményre Sepsiszentgyörgyről autóbusz indul a Szent József-plébánia elől. Iratkozni a 0747 143 603-as telefonszámon lehet.

Mozi

A Művész moziban kedden: 16.30-tól Egy kutya négy útja – amerikai családi film, román felirattal; 17.30-tól Kerekesek – magyar dokumentumfilm, román felirattal; 18.30-tól A művészet templomai – Raffaello: A festőfejedelem – olasz ismeretterjesztő film, magyar felirattal; 18.45-től Sötét zsaruk a föld körül – amerikai akcióvígjáték, sci-fi, román felirattal; 20.30-tól Napszállta – magyar–francia dráma, román felirattal; 21 órától John Wick: 3. felvonás – Parabellum – amerikai akcióthriller, krimi, román felirattal. Szerdán: 16.30-tól Pokémon – Pikachu, a detektív – amerikai kaland, vígjáték, románul beszélő; 16.45-től Csodapark – amerikai–spanyol animációs vígjáték, magyarul beszélő, 18.45-től Ifjúság – olasz–svájci–angol–francia filmdráma, román felirattal és X-Men: Sötét Főnix – amerikai akció-kalandfilm, sci-fi, román felirattal; 21 órától Parking – román romantikus dráma, románul beszélő és Sötét zsaruk a föld körül – amerikai akcióvígjáték, sci-fi, román felirattal. Csütörtökön: 14.30-tól Manu, a legsirályabb fecske – német animációs film, magyarul beszélő; 16.30-tól Egy kutya négy útja – amerikai családi film, román felirattal; 16.45-től Így neveld a sárkányodat 3. – amerikai animációs családi film, magyarul beszélő; 18.30-tól Rossz versek – magyar vígjáték, dráma, román felirattal; 18.45-től Egy kutya négy útja – amerikai családi film, magyarul beszélő; 20.45-től Napszállta – magyar–francia dráma, román felirattal; 21 órától Ifjúság – olasz–svájci–angol–francia filmdráma, román felirattal.

Rádió

MÁRIA RÁDIÓ. A sepsiszentgyörgyi stúdió mai élő adásai: 14.45-től és 17 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat; 15 órától irgalmasság rózsafüzére; 15.20-tól zenés köszöntő; 15.55-től és 19.35-tól műsorismertető; 17.15-től világosság rózsafüzére; 17.50-től Jézus Szíve-litánia; 18 órától szentmise Szatmárnémetiből; 18.50-től a hét plébániája; 19 órától Úrangyala; 19.05-től Jézus él – tanúságtételek; műsorismertető; 19.40-től zsolozsma – esti dicséret; 21.15-től a béke rózsafüzére; 22 órától zsolozsma – kompletórium. Honlap: mariaradio.ro.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Sport utca 411. szám alatti Galenus (telefon: 0367 800 011, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Honlap: colegfarmcovasna.ro.

Röviden

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Sepsiszentgyörgyről is hívható az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat, amelynek szakembereihez hétköznap 19–23 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

KÉZIMUNKAKÖR. A Háromszéki Fürge Ujjak Kézimunkakörbe a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában ma 16 órától várnak minden kézimunkázni (kötni, horgolni, hímezni stb.) szerető fiatalt és időset.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma és szerdán 17.30-tól balett és kortárs tánc diákoknak, 19 órától kezdő társaságitánc-tanfolyam felnőtteknek. Telefon: 0722 233 774.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától aerobik nyugdíjasoknak, 17 órától aerobiktánc óvodásoknak Kelemen Szende vezetésével, 19 órától aerobik felnőtteknek, 20 órától aerobik férfiaknak. Telefon: 0722 243 234.

MÉRÉS. A Kovászna Megyei Vöröskereszt minden hétfőn 16–18 óráig vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint-mérést végez a kovásznai művelődési ház épületében. Érdeklődni a 0742 391 320-as telefonon lehet.

LOMTALANÍTÁS ÉS ÜVEGGYŰJTÉS. Ma 13 órától Futásfalván, kedden Bereckben a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket, használt bútorokat, emellett szelektív hulladékot gyűjt a Tega. 5 kg leadott üvegért cserébe 0,5 liter Igazi Csíki Sört adnak (síküveget nem fogadnak el).

VEDREKET OSZT A TEGA. Mától megkezdi a Tega Rt. a biológiailag lebomló hulladékok (konyhai, növényi, bármilyen egyéb szerves anyag) otthoni tárolására szánt vedrek osztását. A cég egy EU által megszabott előírást helyez ilyen módon gyakorlatba, amelynek az a lényege, hogy egyre kevesebb olyan hulladék keletkezzen, amely lerakóra (szemétdombra) kerül. Az ilyen módon gyűjtött anyagból például komposzt készülhet. A Tega ingyenesen bocsátja a lakók rendelkezésére a biológiailag lebomló hulladékok gyűjtésére szánt vedret, amelyet hetente két alkalommal lehet majd üríteni – ilyenkor előre meghatározott órarend szerint a lépcsőházak bejáratának környékére 120 percig helyezik ki. Kezdetnek az alábbi sepsiszentgyörgyi utcák lakói érintettek: László Ferenc utca, Hársfa sétány, Jövő utca, Árnyas utca, Vasile Goldiș utca, Fáklya sétány, Domb utca, Stadion utca, Andrei Șaguna utca, Benedek Elek utca, Testvériség sétány, Hőközpont utca, Rövid utca.

ÚJ PROGRAM A KÖNYVTÁRBAN. Szeptember 9-ig nyári nyitvatartási rend szerint látogatható a Bod Péter Megyei Könyvtár: kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken 10–17, szombaton 9–13 óráig állnak a közönség rendelkezésére. A Sport utcai fiókkönyvtár programja változatlan marad. Minden érdeklődőt friss olvasmányajánlattal várnak ebben az időszakban is.