Tíz perc sem kell ahhoz, hogy vásárlószatyrunkba négy-öt vagy annál is több műanyag zacskó kerüljön, de vajon milyen természeti csodának kell történnie, hogy a világ óceánjaiban úszó több milliárd tonnányi műanyag okozta szennyezést túlélje vizeink élővilága? A kérdésre egyetlen válasz adható: a csoda rajtunk múlik, meg kell állítanunk a műanyaghasználat dömpingjét. Ennek mikéntjéről kérdeztük Becsey Évát, aki Várkonyi Eszterrel közösen civil kezdeményezést indított a műanyagok felhasználásának csökkentése érdekében, de nem csak a fogyasztók szemléletére kívánnak hatni, hanem mindazokra, akik termékeiket műanyag csomagolásban kínálják.

Kevesebb műanyagot, Sepsiszentgyörgy! elnevezéssel februárban indította Becsey Éva és Várkonyi Eszter azt az internetes közösségi oldalt, amelyhez bárki csatlakozhat, megírhatja véleményét a témához kötődő pozitív és negatív élményeiről, illetve javasolhat megoldásokat, hogyan használjunk kevesebb műanyagot. Azóta több százan csatlakoztak az említett kezdeményezéshez, az élelmiszer-kereskedelmi vállalatoknak címzett kétnyelvű felhívást eddig több mint hatszázan írták alá, amelyben arra kérik a tulajdonosokat, engedjék, hogy információs táblákat helyezzenek el üzleteikben útmutatásként a vásárlók számára arról, hogyan lehetnek környezettudatosabbak. A pénztáraknál a nejlonzacskók mellett vászontáskát is áruljanak, és ezeket a pénztárosok minden alkalommal ajánlják fel, amikor valaki szatyrot kér, a pékségekben a friss pékárut nejlon helyett tegyék papírtasakba, a zöldség-gyümölcs részlegen áruljanak hálókat, a kimérős árut otthonról hozott, tiszta tárolóedénybe, tasakba is lehessen kérni. A napokban a helyi Bertis üzletekben elhelyezték azokat a plakátokat, amelyekkel felhívják a vásárlók figyelmét, hogy Romániában naponta kétmillió nejlonzacskó kerül forgalomba, ami nem bomlik le, és tájékoztatnak arról, a vászonból készült, több százszor mosható szatyrok, az otthonról hozott dobozok használata jóval környezetkímélőbb, mint a műanyag. Becsey Éva elmondta, a TEGA Rt. vállalta, hogy tájékoztatja a megyeközponti zöldségpiac árusait, hogy a portékát kimérhetik a vásárlók által otthonról hozott tárolóedényekben is, ha ezt a vásárló kéri, a piac bejáratánál pedig elhelyezik az erre vonatkozó felhívást.

Telítődtünk, nincs tovább

Az elmúlt évek, évtizedek alatt oly mértékben telítődtünk műanyaggal, hogy a környezetvédelmi hatóságok is felhívták a figyelmet, nagy baj van – hangsúlyozta Becsey Éva. Elmondta, gyakran csak néhány percig használunk egy nejlonzacskót, éppen csak addig, amíg az üzletből hazavisszük az élelmiszert, amit vásároltunk, mert legtöbbször úgy ragasztják rá az árcímkét, hogy szétnyitáskor a zacskó elszakad, használhatatlanná válik. A műanyagok ily mértékű felhalmozódása késztette arra, hogy civilként lépjenek és a hozzájuk hasonlóakkal együtt tegyenek valamit a műanyagok elterjedésének csökkentéséért – mondotta. Az árusok sokféleképpen fogadták kezdeményezésüket, többen azt mondták, nekik kötelező a saját csomagolóeszközt használniuk, nem tudhatják, hogy a vásárló doboza, üvege kellően tiszta-e, de mások szívesen szolgálják ki a vevőt az otthonról hozott edényben, tasakban, és arra is van ígéret, hogy egyes üzletekben közelebbről többször használható, mosható kis hálókat lehet vásárolni a zöldségek, gyümölcsök csomagolására. Persze így sem védhető ki a műanyagok használata, hisz volt rá eset, hogy az otthonról hozott üvegbe kimért tejfölt üvegestől beletették egy zacskóba, hisz valamire rá kell ragasztani az árcímkét, de az a zacskó is egyszer használatosnak bizonyult, amivel a kimérős ordát az elárusító az otthoni dobozba helyezte.

A nejlonzacskók, pillepalackok használatát nem lehet teljes mértékben megszüntetni, de tehetünk azért, hogy csökkentsük a mennyiséget – véli Becsey Éva. Kitért arra, hogy Sepsiszentgyörgyön jó minőségű a vezetékes ivóvíz, érthetetlen számára, hogy miért vásárolnak annyi palackos vizet az emberek, ráadásul ma már a házi vízszűrő berendezések és kannák is elérhetőek, azokat sokáig lehet használni és nem szennyeznek. Az egyszer használatos babapelenkákból, a vendéglátóiparban előforduló, eldobható tányérokból, műanyag poharakból is hegyeket lehetne rakni, de a műanyag háztartási kellékek és játékok is lassan ellepnek – sorjázta az élet megannyi szennyező területét.

A Kevesebb műanyagot, Sepsiszentgyörgy! kezdeményezői szerint a 30–40 év közöttiek a legfogékonyabbak a műanyagmentes szemlélet iránt, egyre többen tudatosan vásárolnak helyi termékeket és figyelnek arra, hogy mindig kéznél legyen a természetes anyagból készült szatyor, táska, és azt tapasztalják, a vendéglátók, a fesztiválszervezők egy része is lecserélte a műanyag poharakat, megjelentek a papírból, bambuszból készült készletek. Továbbra is óriási mennyiségű poliuretán doboz kerül a szemétbe, ezekben szállítják házhoz és a munkahelyekre a kész ételeket, fölöslegesen sok kozmetikumot és vegyszer alapú tisztítószert használunk szódapor, ecet és mikroszálas törlőkendő helyett – hangsúlyozza Becsey Éva. Szerinte sok mindenre van más megoldás, mint a műanyag, rajtunk múlik, hogy élünk-e ezekkel a lehetőségekkel vagy legyintünk, hogy egy fecske nem csinál tavaszt. De ha sokan, több százan, több ezren és millióan vásárolunk, vezetjük háztartásunkat kevesebb műanyag felhasználásával, nem csak a környezetünket védjük, de magunknak is jót teszünk vele: egészségesebben élünk, és jó lelkiismerettel, hogy mi is hozzájárultunk a műanyagszennyezés okozta károk csökkentéséhez – összegezte a civil kezdeményezés lényegét Becsey Éva.