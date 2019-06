Kísérletek illóolajokkal, gyógynövényekkel

Porzsolt Janka szúnyog elleni illóolajos készítményét én is kipróbáltam, kellemes illata meglepett, és többet nem zavartak csípésükkel a zümmögők. Anyukájával, Porzsolt Ágnessel később egy tea mellett beszélgettem el és kifaggattam a titokról. A pszichológus és életmód-tanácsadó elárulta annak a nedűnek a titkát, amelyet lánya számára készített: 50 ml víz, 3 csepp levendula, 2 csepp geránium (muskátli olaja), 1 csepp indiai citromfű (menta, eukaliptusz, teafa). Ezeket összerázta, s egy fúvós műanyagflakonba tette. Ezzel kenegették naponta többször is lábukat, kezüket a gyermekek.

Elmondta, a teafa termékein kívül a levendulát is internetes oldalról szerezte be. Úgy véli, az igazán tiszta termékek nagyon drágák, ami elérhető áron van, azt valamilyen kémiai folyamat során állítják elő, ezért készíti inkább maga el azt, amit a család használ. „Abból indultam ki, hogy a kereskedelemben kapható szúnyog elleni szereken érződik a vegyszer. Bekentem magam, s szemmel láthatóan kellemetlen volt a bőröm számára. A természeteset keresem, s főleg a gyermekek számára. Az illóolajokkal azonban ügyelni kell, mert allergiás reakciókat válthatnak ki. Ezt úgy deríthetjük ki, hogy a keveréket először kis helyen alkalmazzuk a bőrön.”

Porzsolt Ágnes a gyermekei megszületése után kezdett el a házilag is készíthető természetes termékekkel foglalkozni. Amikor meghűltek, illóolajokkal, párologtatókkal kezelte őket, kerülte a gyógyszereket. Úgy tartja, érdemes otthon kísérletezni, hisz nagyon sok gyógynövényt ingyen ad a természet.

Hadd tegyem hozzá én is, édesanyám, Sárközi Gizella disznózsírból készített a kertből származó körömvirág felhasználásával kenőcsöt, ami csodát tett egy rokonuk esetében daganatnak indult csömörös képződménynél. Persze, ez nem azt jelenti, hogy kerülnünk kell az orvosokat, és minden bajunkra az interneten keressük a választ, hanem azt, hogy a jó Isten ingyenes patikájából sokszor találhatunk megoldást bajainkra.