Kovászna megye önkormányzata 2013-ban indította el az ingyenes egészségfelmérő programot a Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyei testvérkapcsolatok révén, a testvérmegyék kórházaival együttműködve, partnerségben a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházzal és az érintett települések családorvosaival. Abból a felismerésből kezdeményezték a különböző helyszíneken megszervezett szűréseket, hogy a falusi emberek nehezen jutnak el a városi kórházak, egészségügyi központok szakorvosaihoz, csak akkor mennek, ha már nagyon muszáj, a bürokratikus eljárások, a hosszú várakozási idő miatt elhanyagolják a megelőzést célzó ellenőrzést. De ha házhoz jön a lehetőség, tudatosan kihasználják – állítja dr. Lőrincz Ambrus.

A szolnoki Hetényi Géza Kórház kardiológus főorvosa, a Háromszékre negyedszer visszatérő orvoscsapat alapembere olyan esettel is találkozott a lécfalvi szűrés alkalmával, amikor egy férfi azért jelentkezett, mert családjának több tagjánál előfordul egy bizonyos betegség, és tudni szeretné, nem indult-e el nála is az adott kóros folyamat. A főorvos szerint ez azt jelenti, az emberek tudatosan vesznek részt a szűrésen, ami sok későbbi betegségnek képes elejét venni.

A megelőzés kulcs a betegségek elkerülésére – vallja Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke is, aki a pénteki zárónapon tartott sajtótájékoztatót megelőzően ő maga is elvégeztetett néhány vizsgálatot. „Az emberek nyitottak és bizalommal fordulnak az orvosokhoz és asszisztensekhez. A tapasztalat azt mutatja, hogy nemcsak a betegek, hanem az egészségesek is megragadják ilyenkor az alkalmat, és több típusú vizsgálatot végeztetnek, amely néha nemcsak megelőzésként szolgál, de akár életet is menthet” – tette hozzá. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. kétmillió forinttal járult hozzá a programhoz, a Hetényi Géza Kórház másfél millió forint értékben adott át egészségügyi ajándékcsomagot a Béres Gyógyszertár jóvoltából, emellett pedig gyógyászati eszközöket és gyerekeknek szánt ajándékokat is hoztak – közölte Kovászna Megye Tanácsa.