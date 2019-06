Következő írásunk

Összesen huszonnyolc lovas áll rajthoz a Székely Vágta 2019-es kiírásán, aminek hagyományosan a maksai Óriáspince-tető ad otthont. A hétvégén sorra kerülő eseményen tizennyolc település lovasa nevezett a Székely Vágtára, ők a budapesti Nemzeti Vágtára való kvalifikációért harcolnak, tízen pedig a Góbé futamon vesznek részt. Mint mindig, most is erős versenyre számítanak a szervezők, hiszen a megszokott versenyzők mellett sok újonc is szerencsét próbál.