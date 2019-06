Összesen huszonnyolc lovas áll rajthoz a Székely Vágta 2019-es kiírásán, aminek hagyományosan a maksai Óriáspince-tető ad otthont. A hétvégén sorra kerülő eseményen tizennyolc település lovasa nevezett a Székely Vágtára, ők a budapesti Nemzeti Vágtára való kvalifikációért harcolnak, tízen pedig a Góbé futamon vesznek részt. Mint mindig, most is erős versenyre számítanak a szervezők, hiszen a megszokott versenyzők mellett sok újonc is szerencsét próbál.

A kilencedik Székely Vágta legfontosabb hiányzója Timpex Amata lesz, aki sportszakszóval élve visszavonult. Mint ismeretes, a kétszeres bajnok a Nemzeti Vágtán is remekelt, hiszen Budapesten bezsebelt egy negyedik helyezést is. Timpex Amata, amikor nem győzött is, dobogóra állhatott: 2015-ben második lett, tavaly pedig a harmadik helyre volt elég a teljesítménye. Nyergében végig Zsigmond János ült, aki ezúttal sem mondott le a versenyzésről: új lóval próbál szerencsét, s akárcsak eddig, most is Lemhény színeiben indul. Szintén új lóra váltott László Pál, aki Gyergyószentmiklós színeiben ért már el helyezést a Székely Vágtán, a Góbé futamban pedig első, második és harmadik helyet is szerzett. Ugron Attila idén Kézdivásárhelyt erősíti, és ugyancsak új lovat állít pályára, Fazakas János Alpár Pillangó hátán galoppozik Kovászna képviseletében. Összeszokott ló-lovas párosként indul Bartha Ferenc és Pasadena (Előpatak), Tamás Csaba és Fiber (Farkaslaka), valamint Kövér Zsolt és Bizant 6C (Gidófalva). A Székely Vágta mezőnyének többi tizenegy versenyzője mind új a pályán, de még így is törhetnek borsot a tapasztaltabb lovasok orra alá.

A Góbé futamban fordított az arány, hiszen itt a jártasabb versenyzők indulnak többen és a mezőnyben csak négy új lovas lesz.

A Székely Vágta selejtezőit szombaton rendezik meg, s mivel nem lesz középfutam, így az előfutamok legjobbjai egyenesen a döntőbe jutnak. A finálékra vasárnap délután kerül sor. Mint ismeretes, a hétvégi galoppverseny első három helyezettje és a szervező település részvételi jogot nyer a Nemzeti Vágtára, amely október 19–20-án zajlik a budapesti Hősök terén.

A Székely Vágta indulói: * Kézdialmás – Varga Mátyás (18 éves) és Hilton Haragos (6 éves versenyló) * Kézdivásárhely – Ugron Attila (39 éves) és Marsal Szultán (6 éves kisbéri félvér) * Csíkdelne – Antal Csaba (18 éves) és Shaba (7 éves sportló) * Kilyén – Ferencz Csongor Szabolcs (27 éves) és Maja (8 éves lipicai) * Csíkszépvíz – Orbán István (21 éves) és Kalato (5 éves sportló) * Kovászna – Fazakas János Alpár (25 éves) és Pillangó (10 éves versenyló) * Előpatak – Bartha Ferenc (40 éves) és Pasadena (12 éves sportló) * Lemhény – Zsigmond János (34 éves) és Bizant Gidran 12 (5 éves gidrán) * Erdőszentgyörgy – György Mátyás (21 éves) és Csillag (11 éves versenyló) * Maksa – Varga Csongor (19 éves) és Fekete Villám (15 éves versenyló) * Farkaslaka – Tamás Csaba (25 éves) és Fiber (13 éves versenyló) * Sepsikőröspatak – Bedő Árpád (24 éves) és Tulipán (13 éves lipicai) * Gidófalva – Kövér Zsolt (23 éves) és Bizant 6C (6 éves gidrán) * Sepsiszentgyörgy – Nagy Csongor (27 éves) és Bizant 8C (6 éves gidrán) * Gyergyóditró – Ferencz Szilárd (19 éves) és Madonna (5 éves sportló) * Szotyor – Muntean Zsolt (27 éves) és Szellem (13 éves lipicai) * Gyergyószentmiklós – László Pál (33 éves) és Paloma (5 éves sportló) * Ürmös – Fosztó Zoltán János (24 éves) és Zsuzsa (7 éves lipicai)

A Góbé futam indulói: * Barátos – Terebesi Illés (39 éves) és Bátor (6 éves, fajtája ismeretlen) * Kilyén – Kerekes János és Sötétség (11 éves, f. i.) * Bereck – Mojzi Árpád (25 éves) és Amira (6 éves, f. i.) * Maksa – Varga Csongor (19 éves) és Iván (10 esztendős lipicai) * Csíkszentkirály – Kelemen Sándor Géza (32 éves) és Viktor (7 éves, f. i.) * Sepsiszentgyörgy – Bartha Ferenc (40 esztendős) és Dajka (7 éves, f. i.) * Gyergyószentmiklós – László Pál (33 éves) és Darius (16 éves shagya arad) * Szotyor – Domokos Magor (32 éves) és Nárcisz (12 éves, f. i.) * Kászonaltíz – Ferencz Árpád (22 éves) és Tajga (8 éves, f. i.) * Kézdivásárhely – Dudás Zoltán (43 éves) és Csillag (10 éves, f. i.)

A tervezett program: * szombaton: 12 óra – a 2019-es Székely Vágta ünnepélyes megnyitója/a versenyzők bevonulása; 12.45 óra – pályakarbantartás; 13 óra – előfutamok/Székely Vágta; 14.30 óra – előfutamok/Góbé futam; 15.30 óra – barantabemutató (az Erdélyi Barantaszövetség műsora); 17.30 óra – lovasíjász harci bemutató (a Sasíjász Hagyományőrző Egyesület előadása); 18.30 óra – a Székelyföldi Magyar Szablyavívó Iskola bemutatója  vasárnap: 10 óra – Régió Díjugrató Kupa; 17.15 óra – a Góbé futam döntője; 18 óra – a Székely Vágta döntője; 18.30 – díjátadó ünnepség. (tif)