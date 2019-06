Avatókkal színezett uzoni falunapok

Tizenhatodik alkalommal szervezték meg hétvégén az Uzon-falunapok rendezvénysorozatot. A hagyományhoz híven idén is rendkívül gazdag – és tartalmas – kínálattal rukkoltak elő a szervezők, bárki megtalálhatta a magának való szórakozást, kikapcsolódási lehetőséget. Kiemelt jelentőségű események is zajlottak a hétvégi ünnepen, felavatták a vadonatúj játszóteret, a ravatalozót, és aláírták a magyarországi Komárommal kötött testvértelepülési szerződést is.

A péntektől vasárnap késő estig tartó események sorába a kulturális történések mellett helyet kapott a sport, a gasztronómia, a gyermekeknek szánt foglalkozások, nem maradt el az állatkiállítás (erről a holnapi Gazdakörben írunk részletesen), a fúvóstalálkozó sem, az esteket lézershow, tűzijáték tette emlékezetessé.

Szombaton avatták az uzoni szabadidőközpontban kialakított játszóteret. A tér központi eleme egy kalózhajó – a megnyitó alkalmával egy nagy bajszú kalóz is tiszteletét tette Uzonban. Fakardja is volt, de legfontosabb feladata a színes lufik osztogatása volt, minden gyerek kapott belőle, sőt akár másodikat, harmadikat is, ha az előző kipukkant.

Az ünnepélyes avatón Ráduly István polgármester hangsúlyozta: fontosnak tartják a jövő nemzedékét, azért is, hogy itthon maradásra ösztönözzék őket az élhető környezet biztosításával. Érdeklődésünkre elmondta, a 200 ezer lejes befektetést saját bevételeiből valósította meg a községháza. A tulajdonképpeni játszóeszközök mellett hangsúlyt fektettek a tér bekerítésére, videókamerákkal is felügyelik az övezetet. Az új játszótér naponta 9–20 óra között tart nyitva 3–12 éves gyerekek számára. Az ünnepségen rövid műsorral léptek fel a helyi óvoda gyerekei Kari Éva, Laczkó Szilvia óvónő és Szabó Margit iskolaigazgató irányítása mellett.

Az avatón a polgármester a játszótér környezetéről is szólt. Itt található a szabadidőpark, a sportpálya, hamarosan a közelben épül meg egy új óvoda, itt létesül majd szabadtéri fitnesztelep. Gondot jelent viszont a teret körülvevő, Feketeügy holtága. Ezt nem tudják rendben tartani, mert állami tulajdonban van. Rég kérik, hogy kerüljön a község tulajdonába, kormányhatározat is elő volt készítve, de eddig mindhiába. Ha tulajdonukba kerülne, egyik részét csónakozásra, másikat horgászásra építenék ki. Amúgy az uzoni községháza tulajdonában már a szükséges csónakok is megvannak – mondta Ráduly.

Vasárnap került sor az uzoni temetőben felépített ravatalozó ünnepélyes avatására. Az ökumenikus jellegű létesítményt a történelmi magyar egyházak, valamint a román ortodox egyház lelkészei is megáldották, istentiszteletet tartott Ungvári Barna András uzoni lelkipásztor. Az eseményen közreműködött az uzoni Atlantisz fúvószenekar és a vegyes kar. Ráduly István ünnepi beszédében elmondta, a 2010-ben kezdődött folyamat végére értek, elkészült a ravatalozóház, mely méltó az életútjuk végére érkezettek búcsúztatására. Kiemelte: a tervezők mellett kitűnő munkát végezett a kivitelező is. Az adott szó fontosabb a szerződésnél, azt ígérte, hogy a falunapra elkészül a ravatalozó, be is tartotta szavát – mondta a polgármester.

Ugyancsak tegnap írták alá a magyarországi Komárom városa és Uzon község közötti testvártelepülési szerződést. Az esemény alkalmával Komárom képviseletében jelen volt Molnár Attila polgármester, valamint Turi Bálint alpolgármester is. Utóbbit a játszótér avatása alkalmával tették próbára, azt kérték tőle, vagy beszédet mond, vagy elsőként lecsúszik a csúszdán. Az előbbi lehetőséget választotta.