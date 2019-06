Míg a legtöbb gyermeknek örömet, a dolgozó szülők zömének megoldandó feladatot jelent a nyári szünidő. Június derekától szeptember elejéig hasznos programot, elfoglaltságot biztosítani ideig-óráig a vakációzó ovisoknak, nebulóknak nem kis kihívás, főként akkor, ha nagyobb testvér, nyugdíjas nagyszülők, rokonok hiányában, munkaidőben, nincs akikre rábízhatnák családuk apraját. Alábbi összeállításunkban sepsiszentgyörgyi egyházak, szervezetek, intézmények vakációs kínálataiból szemléztünk – a teljesség igénye nélkül. Sok program díjmentesen is igénybe vehető, a legtöbb esetben azonban fizetni kell az étkezéssel is egybekötött szünidős programokért.

Az erdélyi magyar egyházak vakációs biblia- és evangelizációs hetei évek óta igen népszerűek, a gyülekezetek tartalmas napi tevékenységekre várják a különböző korosztályba tartozó gyermekeket. A Gyöngyvirág utcai református gyülekezetnél június 24-től indul a vakációs bibliahét, öt napon át 10 és 14 óra között fogadják első sorban a közösséghez tartozó gyermekeket – számolt be lapunknak Bancea Gábor lelkész. Az idei programot a Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért (KOEN) Alapítvány kárpátaljai magyar csoportja állította össze, „Gyere utánam...légy példa a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a hitben, a tisztaságban” mottóval – tudtuk meg Incze Hajnalkától. A KOEN elnöke kiemelte, az ötnapos játékos közösségépítő együttlétre a sepsiszentgyörgyi református gyülekezetek mellett a környező falvakban is sor kerül, így arra kérik a szülőket, gyermekeket, érdeklődjenek azok időpontjáról. A vártemplomi gyülekezet július 1–5. között, míg a szemerjai augusztus 19–23. között várja a bibliahétre a gyermekeket, s csatlakozik a foglalkozásokhoz a belvárosi gyülekezet is. Incze Hajnalka szerint elsősorban a közösségekhez tartozó gyermekeket várják, de nem ritka, hogy a nagyszülőknél vakációzók is eljönnek a tevékenységekre, és sokan végig részt vesznek a gyülekezeti foglalkozásokon.

Jelentős érdeklődés övezi a Krisztus Király plébánia által szervezett evangelizációs heteket is, tavaly mintegy hatszáz gyermek csatlakozott tevékenységeikhez, idén várhatóan húsz csoportba szervezik a résztvevőket. Dávid György plébános lapunknak elmondta, az augusztus 12–18. között tartandó foglalkozásokra már a kiscsoportot befejezett gyermekeket is várják, a legidősebbek az ötödik osztályt elvégző diákok lesznek. A belvárosi Szent József plébánián egy héttel később, augusztus 19–24. között, délelőttönként lesz majd hasonló foglalkozás, melyre főként a kisebb gyermekeket várják. Az előző években mintegy 60 résztvevő járt hozzájuk.

Az unitárius egyház nyári, gyermekeket célzó tevékenységei kapcsán Kovács István lelkész elmondta, több egyetemes egyházi tábort is szerveznek, július elején Várfalván 8–11 éveseknek, egy héttel később pedig 12–14 éveseknek. Az idén konfirmált fiataljaik autóbuszos vándortáborra jelentkezhetnek, a Kolozsvárról induló és Nagyajtán záruló hitmélyítő körút során – július 15–21. között – Erdély nevezetességeit keresik fel. A konfirmálás előtt álló fiatalok számára a sepsiszentgyörgyi, árkosi és szentivánlaborfalvi egyházközségek közösen szerveznek tábort augusztus 12. és 17. között Árkoson. Emellett a blogozás világába bevezető délutáni foglalkozásokat is tartanak Sepsiszentgyörgyön, az érdeklődőket jövő héten, illetve júliusban is várják a megyeszékhelyi unitárius egyházközségnél.

Az idén tíz éves Napsugi kaland és élménytábort is nagyon sok gyermek és szülő várja, a júliusban két egymást követő szakaszban zajló napközis foglalkozásokra már lezárult a jelentkezés. Az Aranykulcs nappali mesetábor viszont egész nyáron át működik, a gyermekeket kéthetente fogadják. A héten már az első csoport barangolt a mesék világában, a következő tevékenységeket július 1–5., július 15–19., illetve július 29. – augusztus 2. között szervezi Szabó Enikő Metamorphoses meseterapeuta. A mozgást kedvelőknek többek között az Equites Sportegyesület kínál vakációs programot, mely július 9–14. között szervez 8–18 éves lányok és fiúk számára kosársulit. Napközi pónilovas táborba csalogat a közeli Barabás lovarda, árkosi telephelyükön július 22–26. valamint július 29. – augusztus 2. között tartanak foglalkozásokat a kis állatbarátoknak. A programokról, további tudnivalókról a szervezők szolgálnak bővebb felvilágosítással, a legfontosabbakat általában már közzétették a közösségi médiában. Érdemes azonban ellátogatni a taborok.ro honlapra is, ahol különféle kategóriák és tájegységek szerint rendezve böngészhető a gazdag kínálat.

Nyári bejárós táborok Kézdivásárhelyen

A kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébánia idén nyáron kilenc tábort szervez. A ministránstábor már lezajlott a Katrosában, következik a hittantábor Csomakőrösön, cserkésztábor a lemhényi réten, ifjúsági tábor Székelyszálláson, cserkészvezető-tábor a lemhényi réten, kiscserkésztábor Csomakőrösön és rovertábor a Nemere-hegységben, illetve egy bejárós hittantábor, amit június 26-án, 27-én és 28-án tartanak meg előkészítő, első, második és harmadik osztályosok számára a Bujdosó vendéglőben. A Kézdivásárhelyi Református Egyházközség a nyári szünidőben vasárnapi iskolát szervez 4–12 évesek számára minden vasárnap az imateremben, a 11 órás istentisztelet ideje alatt. A Tinike klubot 10–12 évesek számára szervezik péntekenként 16 órától az IKE-teremben (az egyházpalota emeletén), ahol játék, szabadidős program és közös uzsonna vár a résztvevőkre. A Vakációs bibliahét 4–12 éveseknek szól és augusztus 20–25. között kerül sor rá a gyülekezeti ebédlőben, ahol éneklés, bibliatörténetek, kiscsoportos tevékenység, játék és tízórai szerepel a programban. (iochom)