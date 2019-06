Már 160-an jelentkeztek a hatnapos kosársuliba. A résztvevők tíz csoportban, összesen tizenkilenc edzőtől próbálják eltanulni a sportág rejtélyeit vagy szakemberek segítségével továbbfejleszteni mostani tudásukat. A szervezők elmondása szerint a hetedik kosártábor ideje alatt négy szerb, öt magyarországi és tizenkét helyi és környékbeli edző foglalkozik majd a 8–18 éves, tanulni vágyó lányokkal, fiúkkal. A sepsiszentgyörgyiek mellett Marosvásárhelyről, Csíkszeredából, Székelyudvarhelyről, Gyergyószentmiklósról érkeznek gyermekek a megyeszékhelyre, de a táborozók között lesznek olaszországiak, magyarországi és még amerikai lurkók is, akik napi két edzésen vesznek részt. Az edzéseknek a Mikes Kelemen Líceum, a Székely Mikó Kollégium, a Mihai Viteazul Főgimnázium, a Puskás Tivadar Szakközépiskola és a Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola sporttermei adnak otthont.

A kosárlabda-oktatás mellett a kikapcsolódásra is hangsúlyt fektetnek a szervezők, hiszen mozilátogatás is van a két hét múlva esedékes kosársuli programjában. A tábor végén díjazzák az egy-egy (1 × 1) elleni viadal győzteseit, a büntetődobó, az ügyességi és a dobóverseny legjobbjait, illetve az esemény reménységeit és legértékesebb játékosait (Most Valuable Player/MVP). (t)