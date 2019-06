A tulajdonképpeni versenyt az alakulatok felvonulása előzte meg, ahová az uzoni tűzoltók saját járművükkel, egy koros, ám különleges és ma is hatékonyan bevethető Mercedes gyártmánnyal érkeztek. A lánglovagok a Rétyi Kováts András Fúvószenekar felvezetésével vonultak a községközpontból a futballpályáig, útba ejtve a korszerűsített és felszerelt szertárt. Dombora Lehel polgármester a beruházásokról szólt, egyebek mellett a tavaly vásárolt brit gyártmányú tűzoltóautóról, a pár éve egy Leader-támogatás révén a községbe érkező multifunkcionális (egyebek mellett úttakarításra is alkalmas) járműhöz nemrégiben beszerzett vontatható generátorról, illetve a tűzoltók új egyenruháiról. Az elöljáró szerint céljuk a fiatalokat arra ösztönözni, hogy vegyenek részt az önkéntes alakulat tevékenységében, amely nélkülözhetetlen a község életében. Tamás Sándor megyeitanács-elnök tíz évvel ezelőtt megfogalmazott vállalásukra emlékeztette a hallgatóságot: kiemelt fontosságúnak tekinti mind az önkéntes, mind a hivatásos alakulatok támogatását. Erre a célra uniós és helyi forrásokat egyaránt felhasználnak. Tamás Sándor szerint az idei év folyamán lezárul a katasztrófavédelem baróti egységének létrehozása, majd ezt követi a kovásznai egység felállítása. Hivatásos tűzoltóalakulatok jelenleg Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen és Bodzafordulón működnek. Az önkormányzati vezető szerint a közeljövőben ezek korszerűsítésének is nekiláthatnak. Az egységek legégetőbb problémáinak egyike járműveik elhelyezése. Megfelelő garázsok, csarnokok kialakítását már több éve tervezi Kovászna Megye Tanácsa. Tamás Sándor elmondta: az önkéntes alakulatoknak a megyei önkormányzat saját pályázati rendszerén keresztül nyújtanak támogatást, a testület következő ülésén javasolja egy helyi tűzoltószertár építését, felújítását és felszerelését célzó program elfogadását.

A rétyi, sepsikőröspataki, dálnoki, lécfalvi, uzoni, kökösi és gidófalvi tűzoltó alakulatok ez alkalommal is három versenyszámban bizonyíthattak: akadálypályán kellett minél gyorsabban és minél kevesebb hibapontot vétve átkelniük, majd tüzet kellett oltaniuk, illetve azt is meg kellett mutatniuk, hogy csapatként milyen gyorsan képesek beavatkozni (beleértve a felszerelés oltáshoz való előkészítését is). A legügyesebbeknek a lécfalviak bizonyultak, a dobogó második helyére a sepsikőröspataki csapat állhatott, míg a harmadik helyen a kökösi alakulat tűzoltói végeztek. A zsűri szerepét betöltő megyei felügyelőség közlése szerint minden csapat sikeresen teljesítette az összes versenyszámot. Minden részt vevő alakulat egy serleget és egy oklevelet is hazavihetett. A megyei önkormányzat pénzjutalomban részesítette az első három helyezettet. A győztes lécfalviak a július 20-án Kézdivásárhelyen sorra kerülő regionális versenyen képviselik Háromszéket.