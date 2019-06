Szöllősi Tamás, a KVISZ elnöke elmondta: Európában és országunkban – főleg a cserkészek szervezésében – több helyen tartanak fényfesztiválokat, amelyek óriási népszerűségnek örvendenek. Ilyenkor fénybe borulnak a parkok és közterek, illetve különböző, alkalomhoz illő műsorokra, tevékenységekre kerül sor. A nyári napforduló világszerte különleges jelentőséggel bír, hiszen ez az év legrövidebb éjszakája, és a régi emberek mágikus jelentőséget tulajdonítottak fény és sötétség váltakozásának. A sötétség az elmúlást, a fény pedig a megújulást jelképezte, ezért ezen a napon az emberek nagy tüzeket raktak azért, hogy elűzzék a sötétséget.

Egy ilyen eseményt próbál tavalytól kezdődően évente megvalósítani a KVISZ is Kézdivásárhelyen, hogy kimozdítsa a város lakóit – kortól függetlenül – a hétköznapokból. Az idei rendezvény nyitányaként a zenepavilonban fellépett a helybeli Macskakő Színjátszó Csoport. Az est fénypontját a sepsiszentgyörgyi Wizard and Friends alakulat (tagjai Oláh-Székely Jónás és Sorbán Zsolt) bemutatkozása jelentette. Előbbiek a fény és sötétség tematikára épülő előadást mutattak be, míg a sepsiszentgyörgyi tűzzsonglőr páros látványos produkciót adott elő. Az idei rendezvényen a több száz fős tömeg jól érezte magát, a sikeren felbuzdulva a KVISZ-elnök jövőre még látványosabb és mozgalmasabb Szent Iván-éji eseményt tervez.