Nevelőszülőktől hurcolták el, nyomozás indult

Az eset a Mehedinţi megyei Arámabánya településen történt még pénteken. A felvételeken a kislány nagyon sír és azért küzd, hogy ne szakítsák el hivatásos nevelőanyjától, aki hét éven át nevelte. A craiovai ítélőtáblai ügyészség érintett ügyésze, Maria Piţurcă az eset kapcsán azt mondta, a kislány nagyon izgatott, zaklatott volt, amikor érte mentek, neki kellett közbelépnie, hogy megnyugtassa, aztán sikerült ölbe vennie és átadnia az őt örökbe fogadó amerikai házaspárnak.

A megrázó ügy előzménye, hogy a Mehedinţi megyei gyermekvédelmi igazgatóság panasszal fordult Arámabánya város ügyészségéhez, jelezve, hogy a hivatásos nevelőanya több alkalommal is megtagadta a gyerek átadását az örökbefogadó szülőknek, bár az örökbefogadás jogerőssé vált. Emiatt a gyermekjogvédelmi hivatal állítólag szerződést bontott a nővel, megvonta tőle a hivatásos nevelőszülői minőséget, így a nő törvénytelenül tartotta magánál a kiskorút. Az ügyben indított vizsgálat során a gyermek orvosi papírjaiból az is kiderült, hogy több ízben is kezelték a helyi kórházban, többek között alultápláltság miatt is.

Az ügyben eljáró ügyész egy pszichológus és egy szociális asszisztens kíséretében, házkutatási paranccsal ment ki péntek reggel a nevelőszülők házához. Itt előbb megpróbálták elmagyarázni a kislánynak, hogy mi történik, ő azonban folyamatosan kiabált és sírt. A nevelőszülők nem voltak hajlandók megnyugtatni, a család többi tagja pedig kiabálni kezdett. Arra a kérdésre, hogy miért küzdött, rúgkapált a gyermek, az ügyész azt mondta, volt nevelőszülei bebeszélték neki, hogy külföldre viszik és ott bántani fogják. A volt nevelőszülők egyébként elsőbbséget élveztek a gyermek örökbefogadásakor, de az ügyész állítása szerint az érintett család két alkalommal is lemondott erről a lehetőségről. Vasárnap mintegy 150 személy tiltakozott Craiován az ottani ítélőtábla döntése ellen, amivel jóváhagyták, hogy egy Amerikában élő román házaspár fogadja örökbe a nyolcéves kislányt.

Felülvizsgálják az örökbefogadást

Tegnap Bogdan Licu megfellebbezte azt a bírósági döntést, amellyel a kislányt örökbe adták az Amerikai Egyesült Államokban élő román családnak, s ugyanakkor kérte, tiltsák meg, hogy a gyereket kivigyék az országból. Az ügyvivő legfőbb ügyész keresettel fordult a craiovai ítélőtáblához, kérve a nemzetközi örökbe adásról szóló, 2019. április 23-i határozat felülvizsgálatát, a döntés megváltoztatását, illetve a határozat végrehajtásának felfüggesztését. Továbbá azt is kérte a mehedinţi-i törvényszéktől, hogy a craiovai ügyészség, illetve a bírák és ügyészek által elkövetett törvénytelenségeket kivizsgáló ügyosztály által indított nyomozás lezárultáig tiltsa meg, hogy a gyerek elhagyhassa az országot. A keresetben Bogdan Licu kéri a törvényszéket, kötelezze az örökbe fogadó szülőket, hogy három hónapig részesítsék pszichológiai tanácsadásban a kislányt.

A legfőbb ügyészség közleménye szerint a bírák és ügyészek által elkövetett törvénytelenségeket kivizsgáló ügyosztály pénteken in rem (azaz a bűncselekmény elkövetésére irányuló gyanú megalapozottságát vizsgáló) eljárást indított hivatali visszaélés gyanúja miatt az örökbefogadási kérelem elbírálása kapcsán, ugyanakkor a craiovai ügyészség ügyésze által pénteken levezetett házkutatás körülményeit is vizsgálják.

Viorica Dăncilă miniszterelnök felkérte a belügyminisztert, hogy vizsgáltassa ki a történteket, a munkaügyi tárcavezető, Marius Budăi pedig az Amerikai Egyesült Államok bukaresti nagykövete, Hans Klemm közreműködését kérte az Egyesült Államokban élő román család által örökbe fogadott kislány helyzetének tisztázása és nyomon követése érdekében.