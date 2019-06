Viorica Dăncilă kormányfő, a Szociáldemokrata Párt ideiglenes elnöke tegnap koalíciós partnerével, az ALDE-t vezető Călin Popescu-Tăriceanu házelnökkel egyeztetett. Ezt követően jelentette be a parlamenti különbizottság felállítását arra hivatkozva, hogy – mint fogalmazott – a lakossággal szembeni kötelességük tisztázni az igazságot a sajtó által jelzett csalásgyanúval kapcsolatban.

A kormányzati média a választások óta eltelt hónapban folyamatosan azt sugallta, hogy a jobbközép ellenzéknek a külföldi szavazókörzeteknél szervezett választási turizmussal és a hívei által gyakorolt többszörös voksolással sikerült megnyernie az EP-választást. Elsőként a külképviseleteknél kialakult sorok miatt magyarázkodni kényszerülő Teodor Meleșcanu külügyminiszter beszélt arról, hogy egyes nyugati országokban buszokkal érkező román állampolgárok okoztak torlódást.

Şerban Nicolae, az SZDP szenátusi frakcióvezetője azt hozta fel példaként az állítólagos választási csalásokra, hogy egy Spanyolországban szavazni készülő román állampolgár adatainak ellenőrzésekor az informatikai rendszer jelezte: az illető aznap egy – több ezer kilométernyire lévő – Ialomiţa megyei szavazókörben is leadta voksát.

A kormányfő az állítólagos választási csalásokat kivizsgáló különbizottság megalakítását „csomagban” jelentette be azzal, hogy – a Klaus Iohannis államfő felszólításának megfelelően – a parlament hamarosan törvénymódosítást fogad el a diaszpórában élők voksolásának megkönnyítésére, és ennek érdekében rendkívüli ülésszakon folytatja munkáját a parlament a június 30-án véget érő tavaszi ülésszaka után. Dăncila szerint a koalíció olyan megoldást tervez, amely lehetővé teszi, hogy a külföldön élő román állampolgárok több napon keresztül voksolhassanak, illetve az elnökválasztásokra is ki fogják terjeszteni a levélben történő voksolás lehetőségét.