Dormánfalva tulajdonaként telekkönyvezték az úzvölgyi temetőt

Erről és a további teendőkről egyeztetett hétfőn, június 24-én az úzvölgyi haditemető ügyében Hargita Megye Tanácsa keretében létrehozott munkacsoport, melynek ülésére meghívták Gergely Andrást, Csíkszentmárton polgármesterét is. Borboly Csaba megyei önkormányzati vezető rámutatott, ismét felszólítják a Bákó megyei prefektust, hogy állítson le mindenféle intézkedést az úzvölgyi temetővel kapcsolatosan, „hiszen már hamarabb meg kellett volna tegye, így pedig törvénytelenséget törvénytelenségre halmoznak”, s maga a prefektus is bűnrészessé válik. Hozzáfűzte, magánszemélyként a közérdekű információkhoz való hozzáféréshez vonatkozó törvény értelmében tájékoztatást kér a prefektustól, illetve bejelentést tesz a június 6-i dulakodás miatt. Ugyanakkor a kataszteri hivatalnak is írnak, hiszen nekik nem csupán formai szempontból, de jogilag is meg kellett volna vizsgálniuk a telekkönyvezésre vonatkozó dokumentáció helyességét.

A megbeszélésen elhangzott: a Hargita megyeiek ismét levelet küldenek azoknak az intézményeknek, amelyeket korábban is megkerestek az ügyben, ám választ nem kaptak. Az úzvölgyi temető helyzetének súlyosbodásáról tájékoztatják a honvédelmi minisztériumot, a Hősök Emlékének Országos Hivatalát, a fővárosi és a kolozsvári történelmi egyetemeket, és segítségüket kérik az ügy megoldásához.

A román védelmi minisztérium tárgyalást javasolt Magyarországnak a katonai temetők, kifejezetten az úzvölgyi sírkert ügyében. A megbeszélést a Maszol értesülései szerint június 26–án tartják Bukarestben. A megbeszélést a román minisztérium részéről az Hősök Emlékének Országos Hivatala, magyar részről a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézete és Múzeuma szakemberei folytatják le. Hargita Megye Tanácsa összeállított egy tájékoztató anyagot az úzvölgyi temető ügyében, amit az előző hét végén a magyar és a román szakminisztériumnak egyaránt elküldött.