Habár a kezdeményező az Erdélyi Magyar Néppárt, a másik két erdélyi magyar politikai alakulat, az RMDSZ és az MPP is támogatja a csütörtök este hat órára, Sepsiszentgyörgy főterére meghirdetett tüntetést az úzvölgyi temetőért. Az esemény kapcsán az EMNP sepsiszentgyörgyi irodájában tartott sajtótájékoztatón részt vettek az EMNP mellett az RMDSZ, az MPP és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács képviselői is, és elhangzott: a Székely Nemzeti Tanács is támogatja az akciót.