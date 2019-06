Habár a kezdeményező az Erdélyi Magyar Néppárt, a másik két erdélyi magyar politikai alakulat, az RMDSZ és az MPP is támogatja a csütörtök este hat órára, Sepsiszentgyörgy főterére meghirdetett tüntetést az úzvölgyi temetőért. Az esemény kapcsán az EMNP sepsiszentgyörgyi irodájában tartott sajtótájékoztatón részt vettek az EMNP mellett az RMDSZ, az MPP és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács képviselői is, és elhangzott: a Székely Nemzeti Tanács is támogatja az akciót.

Kolcza István, az Erdélyi Magyar Néppárt országos alelnöke, sepsiszéki elnöke üdvözölte, hogy létrejött a magyar egység az úzvölgyi temető ügyében, az erdélyi magyar pártok vezetői félretették büszkeségüket, és mindannyian az ügy mellé álltak – hasonló volt a helyzet az egy héttel korábban, múlt kedden Csíkszeredában lezajlott tüntetésen is. Mutassuk meg, hogy sokan vagyunk! Aki teheti, vegyen részt a megmozduláson, hozza magával családját, rokonait, barátait, hiszen erőt kell felmutatnunk – hangoztatta a néppárti politikus.

Tóth Birtan Csaba, az RMDSZ városi szervezetének ügyvezető elnöke is úgy látja, fontos kiállni az úzvölgyi temetőért, annál is inkább, mert ismét megmutatkozott: Románia rosszul áll a jogállamisággal, állami intézmények sora tolerálta a legkülönfélébb törvénysértéseket az ügyben. Az úzvölgyi honvédsírok kapcsán eddig történt megmozdulások civil, hagyományőrző, egyházi körökből érkeztek, az RMDSZ pedig azt szeretné, ha a tiltakozás továbbra sem válna pártpolitikai üggyé, így az alakulat is támogatja a tüntetést, részt vesz a szervezésben, mozgósításban, jelen lesznek a tiltakozáson, és mindenkit részévételre buzdítanak. Mint mondta, Antal Árpád városi és Tamás Sándor megyei elnök is jelen lesz a megmozduláson, felszólalni azonban nem fognak az RMDSZ politikusai.

A Magyar Polgári Párt álláspontját Csáki Attila, az MPP megyei elnöke és Pethő István, a párt országos alelnöke képviselte. Mindketten jelen voltak Úzvölgyében a június 6-án történt erőszakos incidensek idején és ismertették tapasztalataikat. Csak azért nem történt nagyobb baj, mert a június 6-i élőlánc résztvevői rendkívül fegyelmezettek voltak, semmilyen módon nem válaszoltak a provokációra és az agresszióra – vélekedett Pethő István –, ezért szerinte ők voltak a „csata” erkölcsi győztese. Úgy látja, gondosan előkészített provokáció történt akkor, az úzvölgyi temető ügye pedig mérföldkő lehet a magyar-román kapcsolatokban is. Úzvölgye épp ezért olyan összmagyar ügy, amelyben jobb lett volna, ha az érintettek – minden erdélyi magyar párt és civil szervezet – közösen megbeszélt stratégia alapján cselekszenek, ez egyébként minden nemzeti ügyben fontos lenne – hangoztatta Pethő, hozzátéve: mindezek ellenére támogatják a tüntetést, és részvételre buzdítanak.

Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke úgy véli, Úzvölgye olyan ügy, amelyben a jogi lépéseken túl szükség van arra is, hogy utcára vonuljunk. Éppen ezért támogatják a tüntetést, mozgósítanak és részvételre buzdítanak, fontos ugyanis, hogy minél többen legyünk, mert úgy lehet a nemzetközi közvélemény figyelmét is felhívni a történtekre. Lejárt ugyan 1918, a Gyulafehérvári Nyilatkozat elfogadásának centenáriuma, de következik 2020, a trianoni diktátum elfogadásának százéves évfordulója, egy román-magyar konfliktus pedig semmiképpen sem növeli a fiatalok komfortérzetét, épp ellenkezőleg, egy olyan elviselhetetlen közhangulat kialakulásához járul hozzá, amelyben egyre nehezebb lesz meggyőzni az ifjabbakat arról, hogy itthon teremtsenek jövőt maguknak – tolmácsolta aggodalmait az EMNT ügyvezető elnöke, aki szerint ezért is fontos, hogy minél többen ott legyünk a tüntetésen.

Bálint József, az Erdélyi Magyar Néppárt megyei elnöke örömét fejezte ki az ügyben kibontakozott összefogás miatt, majd a múlt kedden Csíkszeredában tartott tüntetés folytatásaként elképzelt sepsiszentgyörgyi tiltakozó megmozdulás részleteit ismertette. A tüntetés csütörtök este hat órakor, Sepsiszentgyörgy főterén zajlik majd, a politikai pártok képviselőinek felszólalása mellett kulturális része is lesz az eseménynek, nemzeti himnuszaink eléneklése előtt pedig Incze Zsolt református esperes mond majd imát. Azt várják, hogy a beszédek az igazságról szóljanak és bátorítást adjanak az itthon maradáshoz.

A megmozdulást a közösségi médiában is népszerűsítik, az esemény Facebook-oldalán felidézik az előzményeket – a Bákó megyei Dormánfalva önkormányzata kisajátította az úzvölgyi hősi katonatemetőt, ott történelemhamisító és kegyeletsértő emlékművet, nemlétező sírok fölé ortodox kereszteket emeltek, június 6-án pedig a békésen imádkozó magyarokra rátámadt a felheccelt tömeg, amely a törvénytelenül felállított román emlékmű felavatására érkezett –, és leszögezik: a katonatemetőnél történtek elfogadhatatlanok. Ezért követelik Hargita megye prefektusának azonnali lemondását, a temető államosításának azonnali beszüntetését, az eredeti állapotok visszaállítását.