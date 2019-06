Konferencia Sepsiszentgyörgyön a közép-európai rendszerváltásokról

Neves magyar és román előadók részvételével szervez szakmai konferenciát a Volt Politikai Foglyok Kovászna megyei szervezete pénteken 10.30-tól a városi tanács (polgármesteri hivatal) gyűléstermében. Előadók: Benkő Levente történész, újságíró, Balahó Zoltán, a budapesti Nemzeti Múzeum muzeológusa, történész, a Nagy Imre Társaság (NIT) elnöke, Ioana Boca történész (Bukarest), a máramarosszigeti börtönmúzeum igazgatója, Drăgan Traian (Temesvár), a Magyar Nemzeti Múzeum muzeológusa, történész, Hass Péter (Budapest), a NIT alelnöke, valamint dr. Bándi Kund történész, szerkesztő. A konferenciát Sepsiszentgyörgy Önkormányzata támogatja. A rendezvény szervezői szeretettel várják a téma iránt érdeklődőket.

Parkmegnyitó Kézdivásárhelyen

Június 28-án nyitják meg a nagyközönség előtt Kézdivásárhelyen a Wegener Parkot. A megnyitó ünnepség programja: 11 órától Vándor Miska – a marosvásárhelyi Ariel Színház gyerekelőadása; 12 órától a csernátoni Pakó András férfi dalcsoport és meghívottjai; 15.15-től Zarah Kids néptánccsoport; 15.30-tól Zarah Kids népdalcsoport; 16 órától Gozefini, a bűvész; 17 órától hivatalos megnyitó; 17.30-tól flashmob a Wegener Park zenéjére; 18 órától Apacuka zenekar. Állandó gyermekprogramok: kézműves-tevékenységek újrahasznosított anyagokból, robotika, kavicsfestés, karkötőkészítés, színező kicsiknek, hűtőmágnes-készítés, babakészítés filcből, gyöngyfűzés, üvegfúvás, üvegfestés, mézespogácsa-díszítés, agyagozás, gyurmaékszer-készítés, nagy fajátékok, mesesátor, bohóc léggömbökkel, arcfestés, szabadtéri játékok, gigantikus sakk, kutyasétáltatás.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 16.30-tól Pokémon – Pikachu, a detektív – amerikai kaland, vígjáték, románul beszélő; 16.45-től Csodapark – amerikai–spanyol animációs vígjáték, magyarul beszélő, 18.45-től Ifjúság – olasz–svájci–angol–francia filmdráma, román felirattal és X-Men: Sötét Főnix – amerikai akciókalandfilm, sci-fi, román felirattal; 21 órától Parking – román romantikus dráma, románul beszélő és Sötét zsaruk a föld körül – amerikai akcióvígjáték, sci-fi, román felirattal.

Hitvilág

KETTŐS ÉVFORDULÓS MEGEMLÉKEZÉS. Kovásznán ma 15 órától a Meg nem születettek emlékparkjában a Pro Vita Hominis Társaság megalakulásának 29. évfordulóján és Karol Wojtyła bíborossá kreálásának (1967. június 26.) alkalmából kettős megemlékezésre kerül sor. Szentmisét mutat be Péter Arthur plébános. Az eseményre Sepsiszentgyörgyről autóbusz indul a Szent József-plébánia elől. Iratkozni a 0747 143 603-as telefonszámon lehet.

Kézműves- és néptáncműhelymunka

A Kovászna Megyei Művelő­dési Központ, Kovászna Megye Tanácsa és a Csutak Vilmos Pedagógusok Háza közös szervezésében július 1–5. között tizennegyedik alkalommal szerveznek Csernátonban módszertani kézműves- és néptáncműhelymunkát.

A feliratkozott résztvevők többnyire pedagógusok, akik az iskolai, illetve az azon kívüli oktatásban is hasznosíthatják majd a tanultakat. A tánc és ének tanítására összpontosító műhelymunka célja bebizonyítani ezek nevelő, anyanyelvformáló mivoltát. Virág Endre főszervező bízik az összefogás erejében és a hagyományok népszerűsítésében látja a jövőt, szeretné, ha újra ének és tánc zengené be az iskolák udvarait. A tábor ideje alatt a táncokat és azok módszertanát Both József táncszakelőadó és Both Zsuzsa szakirányító oktatja, a kézműves-foglalkozás Kolozsi Ildikó és Szász Etelka szakoktató vezetésével zajlik.

Az ötnapos műhelymunka során előadásokat is tartanak. Hétfőn Haszmann Pál csernátoni helytörténész Jelképtárunk, kedden Kinda István néprajzkutató Hagyományos népi mesterségek Háromszéken – régen és ma témában értekezik. Szerdán Both Zsuzsa kézműves, néprajzkutató Jeles napok és ünnepi szokások címmel tart előadást, csütörtökön Kakas Zoltán, a Székely Nemzeti Múzeum munkatársa Beszélő kövek című néprajzi előadása színesíti a délutánt, míg pénteken Both József táncszakelőadó A tánc és társadalmi környezete című értekezése nyitja meg a délutáni foglalkozást. A tánc­oktatások és énektanulások alatt, valamint az esti táncházban Ábri Béla, Csűrös Imre és Csoboth Lehel népzenész húzza a talpalávalót.

Diákszínpad

Ma 19 órától a Kovásznai Művelődési Központban a Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad bemutatja Karinthy Frigyes A cirkusz című darabját.

Röviden

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. ma 8–14 óráig javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Szentkatolna köz­ség egész területén. Szünetel a vízszolgáltatás szerdán 8–12 óráig Sepsiszentgyörgyön a Grigore Bălan tábornok sugárút 1-es tömbházának A és B lépcsőházában, a 160-as tömbházban és a 3-as tömbház E és D lépcsőházában, a Consic Hotelben és a Zathureczky Berta Otthonban is. A munkálatok befejezése után a szolgáltatott ivóvíz zavaros lehet.

ÁRAMSZÜNET. Lisznyóban ma 9–16 óráig a 3-as transzformátorállomás körzetében szünetel az áramszolgáltatás.

LOMTALANÍTÁS ÉS ÜVEGGYŰJTÉS. Ma 13 órától Kézdimartonoson és Ojtozban, csütörtökön Lemhényben a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket, használt bútorokat, emellett szelektív hulladékot gyűjt a Tega. 5 kg leadott üvegért cserébe 0,5 liter Igazi Csíki Sört adnak (sík­üveget nem fogadnak el).

MIKÓS VÉNDIÁKOK. A Székely Mikó Kollégium Véndiákjainak Társasága ma 18 órától újabb megbeszélésre hívja az iskola 2010 előtt érettségizett évfolyamainak véndiákjait. A találkozó célja a Társaság felújítása. A május 22-i összejövetelen alig harmincan jelentek meg mintegy húsz évfolyamról, így abban állapodtak meg, hogy a most meghirdetett megbeszélésen bocsátják vitára a társaság alapszabályzatának tervezetét és leendő vezetőségének megválasztási módját. Minél több évfolyam képviseletére számít Keresztes László és József Álmos.

JOGI SZOLGÁLAT. Balogh Klára jogtanácsos ma 13–15 óráig fogadja szerkesztőségünkben a jogi tanácsadást igénylőket. A szolgáltatás ingyenes.

HOBBIKLUB. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Hobbi cserebereklubjába ma 16 órától várnak minden szenvedélyes gyűjtőt (bélyeg, képeslap, telefonkártya, kártyanaptár, söralátét, szalvéta stb.).

ASZTALITENISZKLUB. Sepsiszent­györgyön a Szemerja negyedbeli Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik: 16–17 óráig kezdő gyermekeknek, 17–19 óráig haladó gyerekeknek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékenység. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.

AZ ARANYSZÍVEK NYUGDÍJASEGYESÜLET szerdánként 11–13 óráig várja tagjait tagdíjfizetésre a sepsiszentgyörgyi Kőrösi Csoma Sándor utcai székházban.

Találkozó

Az egykori sepsiszentgyörgyi autóvillamossági alkatrészeket gyártó vállalat, a IAME hagyományos évi találkozóra várja volt alkalmazottjait és barátait július 5-én 17–22 óráig az Electro-sportpályán. Érdeklődni lehet Puskás Csabánál (telefon: 0729 018 305) és Orbán-Barra Gábornál (telefon: 0749 226 553).

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ mai adása: 6 órától napindító gondolatok, 6.15-től zsolozsma – reggeli dicséret a karmelita nővérekkel, 6.40-től Ébredjen a Mária rádióval!, 9-től imaszándékok fogadása (Görgényi Tünde stúdióvezető), 9.15-től dicsőséges rózsafüzér, 12.15-től Déli magazin. Honlap: mariaradio.ro.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Sport utca 11. szám alatti Galenus (telefon: 0367 800 011, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot. Honlap: colegfarmcovasna.ro.