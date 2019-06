A 25 éves, nigériai Jacob Adebanjo szerződtetését jelentette be hétfő este a Sepsi OSK. A középhátvédként is bevethető védekező középpályással két évre szóló szerződést kötött a sepsiszentgyörgyi klub.

A 25 éves, jobblábas labdarúgó eddigi pályafutása során csak Portugáliában futballozott, legutóbb az élvonalban szereplő Vitória Setúbal játékosa volt, tavaly augusztus óta a harmadosztályú Merelinense FC együttesében szerepelt kölcsönben, korábban pedig a másodosztályú Oliveirense és a Farense csapatában játszott. A 184 centiméter magas Adebanjo 2017-ben lett a Vitória Setúbal játékosa. A Transfermarkt adatai szerint a portugál első osztályban mindössze négy mérkőzésen kapott lehetőséget, további öt mérkőzésen a kispadon foglalt helyet. „Folyamatosan erősödik a Sepsi OSK, a 25 éves Jacob Adebanjo személyében egy újabb játékos csatlakozott a kerethez. A portugál Vitória Setúbal csapatától érkező nigériai származású középpályás kétéves szerződést kötött a klubunkkal. Sok sikert kívánunk neki a piros-fehér színekben” – olvasható a háromszéki klub közleményében.

A Sepsi OSK a nyári átigazolási időszakban eddig kilenc játékossal kötött szerződést. Jacob Adebanjo mellett az osztrák Michael Blauensteiner, két horvát – Christian Ilić és Hrvoje Barišić –, a holland Hilal Ben Moussa, a macedón Risto Mitrevski, valamint két fiatal román játékos, Ioan Andrei Dumiter és Horațiu Moldovan érkezett a csapathoz. Korábban két évre szóló szerződést írt alá még a háromszéki klubbal Andrei Sin is, aki viszont az Eugen Neagoe irányította Dinamo kötelékében kezdte a felkészülést, s aláírt a fővárosi csapattal is. A szentgyörgyi együttes ügyvédhez fordult az eset kapcsán, és a szakszövetségnél is az ügy kivizsgálását kérik. (miska)