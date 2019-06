Mint ismeretes, a nápolyi egyetemi világjátékokra készülő román válogatottba behívót kapott a sepsiszentgyörgyi Kelemen Kincső és a kézdivásárhelyi Lénárt Paula is, ám csak a céhes városbeli kosaraslány volt benne a kezdőcsapatban. Cătălin Tănase szövetségi kapitány mellette az ugyancsak Amerikában tanuló és légióskodó Anamaria Vîrjo­ghét és Ana Ferariut, illetve Dora Ardeleant és Alina Podart küldte pályára. A hétfő kora esti találkozót a magyarok kezdték jobban, akik egy 10–0-s részsikernek is köszönhetően 6–16-ra vezettek az első negyed végén. A második játékrészben is a vendégek irányították a küzdelmet, és 11 ponttal tovább növelték előnyüket. A 38–19-es félidő után sem sokat javult a házigazdák játéka, akiknek 20 pontos hátránya állandósulni látszott. A két csapat közötti legnagyobb különbséget (27 pont) a zárószakasz elején, 34–61-es ál­lásnál jegyezhettük fel, a vége pedig 45–67 lett Magyarország javára. A mérkőzés legeredményesebb magyar játékosa Szűcs Réka volt 15 ponttal. A román válogatott legjobbja a 16 pontot jegyző Ferariu volt, Lénárt Paula 7, Kelemen Kincső pedig 2 pontot szerzett.

Félkészülési mérkőzés, Nyári Universiade: Románia–Magyarország 45–67 (8–16, 11–22, 13–13, 13–16). Târgoviște, mintegy 50 néző. Románia: Vîrjoghe 2, Ardelean 6, Podar 3/3, Lénárt 7, Ferariu 16/12–Popescu 2, Vilcinschi, Neagu 2, Ghiță 3/3, Kelemen 2, Stan 2, Radu. Edző: Cătălin Tănase. Magyarország: Bach 10/6, Kaposi 7, Aho 10/3, Kuttor 13, Török 2–Szűcs R. 15/3, Tóth 4, Varga, Kováts, Doktor 2, Kovács 2, Szűcs L. 2. Edző: Horváth József.

Mint arról már beszámoltunk, a román Universiade válogatott július 1-jén utazik Nápolyba, ahol a női kosárlabdatorna B-csoportjából próbál továbbjutni. Lányainknak Oroszország, Portugália és Argentína nemzeti csapatával kell megküzdeniük. Első meccsüket július 3-án 14 órától játsszák az oroszokkal, másnap szintén délután kettőtől következik a portugálokkal szembeni összecsapás, míg 5-én 18.30-tól az argentinok ellen lépnek pályára. A négy csoport legjobb két helyezettje jut a negyeddöntőbe, a többiek a 9–16. helyért küzdenek tovább. (tibodi)