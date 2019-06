A Jan Styka lengyel festő műhelyéből származó, 1897-ben keletkezett Erdélyi panoráma egyik központi részletének vázlatát a délkelet-lengyelországi Tarnów múzeuma a lengyel kulturális és örökségvédelmi tárca támogatásával szerezte meg egy aukciósháztól 65 ezer zlotyért (mintegy 15 ezer euróért).

Jan Styka a monumentális mű keletkezését megelőző erdélyi útja során festette a képet, amely a panorámafestmény központi jelenetét, a magyar seregeket irányító Bem József lengyel tábornok parancsnoki csapatát ábrázolja.

Az Erdélyi panoráma története 1896-ig nyúlik vissza, Jan Styka ekkor kapott felkérést arra, hogy készítsen egy körképet az 1848-as forradalom ötvenedik évfordulójára. A panorámaképhez 1897 áprilisában kezdtek hozzá, és rohammunkában, öt hónap alatt be is fejezték. A festmény készítésében Styka mellett több művész is közreműködött, köztük a másik nagy magyar történelmi panorámán, a Feszty-körképen is dolgozó Vágó Pál és Spányi Béla is.

A körképet először Lengyelországban mutatták be. 1898 márciusában már Budapesten láthatta a magyar közönség, majd Európa több városában is kiállították, a korabeli panorámaképek ugyanis szinte szabvány szerint, hasonló méretben készültek és bemutatásukra ennek megfelelő kialakítású épületek szolgáltak.

A megrendelő azonban hosszú időn át nem tudta kifizetni Jan Stykát, aki végül úgy döntött, feldarabolja a képet és úgy értékesíti. A Bem tábornok szülővárosában, Tarnówban működő múzeum 1977 óta gyűjti a világszerte szétszóródott körképrészleteket. A 2017 óta önálló bemutatóteremmel rendelkező gyűjtemény jelenleg 21 darabot őriz, ebből hármat a múzeum kölcsönkapott.

A körképből egyelőre összesen 39, jelenleg külföldi magángyűjteményekben található részletet azonosítottak, ami az eredeti mű mintegy egyharmadát teszi ki.

Az újonnan megszerzett vázlatképet szombaton mutatják be a nagyközönségnek azon megemlékezések részeként, amelyeket a hét végén Tarnówban rendeznek abból az alkalomból, hogy 90 éve kerültek Bem tábornok hamvai a szülővárosába.