Jó minőségű, ráadásul innovatív termékekkel rendelkeznek a háromszéki élelmiszeripari cégek, így nagyon fontos lenne azok felmutatása, népszerűsítése – hangzott el a sepsiszentgyörgyi székhelyű AgroFood Klaszter holland, dán, olasz, francia, spanyol és magyarországi klaszterek, kutató- és tanintézetek String nevű projektjének zárórendezvényén. Az Interreg Europe program részeként a háromszéki szakemberek több tanulmányúton vettek részt, azok tapasztalatairól is beszámoltak a bemutatón.

A projekt legfontosabb célja az volt, hogy a helyi alapanyagból, helyben készült termékek fogyasztását segítse elő. Ennek érdekében a francia és spanyol partnerek segítségével olyan tapasztalatokat szereztek, ami nem csupán a promóciós lehetőségeket tágítja, hanem a hazai élelmiszeripar versenyképesség növelésének érdekében a döntéshozókra is hatni tud.

Büszke lenni a helyi termékekre

Vajda Lajos, az országos klaszterszövetség alelnöke elmondta, a külföldi partnerek többsége – hasonlóan az AgroFoodhoz – regionális klaszterekbe tömörül (Elzász, Bologna környéke, Kasztília stb.), és a program célja az volt, hogy a helyszínen ismerkedjenek az agráriumban és az élelmiszeriparban ezekben a régiókban alkalmazott stratégiákkal. Az immár ötven élelmiszeripari és agrárvállalkozást és további 40 szakmai, oktatási és kutatási intézményt tömörítő AgroFood Klaszter a tapasztalatok alapján kidolgozhatta a hagyományos, helyi és bioélelmiszerekről, egészséges táplálkozásról szóló, illetve élelmiszer-pazarlást megelőző stratégiáját, amelyet eljuttatnak a szakminisztériumoknak és a fejlesztési régió gyulafehérvári központjába – ezzel szeretnék befolyásolni a döntéshozókat az ágazat fejlesztési irányait illetően. Olyan lobbitevékenység alapját képezi ez, amely az európai jó tapasztalatokat ajánlja alkalmazásra itthon is.

A tanulmányutak, tapasztalatcserék alkalmával olyan regionális elképzeléseket ismer­hettek meg, amelyek könnyen beépíthetőek a helyi valóságba is. Ott ugyanis nemcsak kiváló minőségű helyi termékeket gyártanak, hanem mind az alapanyag-előállítók, mind az élelmiszer-termelők, mind a fogyasztók nagyon büszkék a helyi termékekre. Ugyanakkor az is rendkívül fontos tapasztalat, hogy nem csupán minőségi terméket kell előállítani, hanem azok brüsszeli regisztrációja is elengedhetetlen – márpedig ebben nagyon lemaradtunk.

Közös felelősség

A projektzáró eseményen felszólalók jól működő, nyugat-európai regionális példákat tanulmányozva több konkrét javaslatot is megfogalmaztak a hagyományos, helyi, egészséges élelmiszerek térhódítása érdekében. Silviu Manole, az AgroFood Klaszter elnöke szerint a vállalkozóknak kiválóságra, magas minőségre kell törekedniük, hiszen a vásárlók a helyi terméket elsősorban ezért fogják választani. Ugyanakkor sokkal hatékonyabban kell tudatosítanunk azt, hogy rengeteg érték van a környezetünkben, ezekre érdemes odafigyelni, éltetni. De nem maradhat el a lobbitevékenység, elsősorban annak érdekében, hogy támogassák a kutatást, az innovációt. A regionális élelmiszer márka (brand) bevezetése, a helyi termékek fogyasztását ösztönző tevékenységek pedig elengedhetetlenek. Silviu Manole ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a felelősség nem csupán a döntéshozóké, hanem az élelmiszer-előállító cégeké is, na meg a fogyasztóké, vagyis mindannyiunké.

Hasonlóan vélekedett a megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője, Sikó-Barabási Sándor, aki szerint szembeötlő, hogy minden régióban, ahová eljutottak, az ott élők rendkívül büszkék a helyi termékekre, tudatosan vásárolják azokat. Erre van szükség nálunk is, hiszen a helyi alapanyagokból készült, helyben előállított termékek egészségesebbek, mint a nagyáruházakban levő, messzi­ről származó élelmiszerek, a minőség megőrzése érdekében ugyanis ezek valamilyen módon történő tartósítása elengedhetetlen. Könczei Csaba, a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője számára pedig az volt a legszembeötlőbb, hogy milyen jól üzemel a termelők, feldolgozók és értékesítők közötti együttműködés, még úgy is, hogy nem ölt föltétlenül valamilyen szövetkezeti formát. Ugyanakkor a kutatóintézetek számára maguk a termelők adnak kutatási témát, így az eredmények azonnal hasznosulnak a gazdaságban. Igaz, hozzá is járulnak az új technológiák és módszerek kutatásának finanszírozásához.

Vajda Lajos, illetve az előállítók, Bakó Zoltán és Silviu Manole arról is beszámolt, hogy az AgroFood Klaszter tagjaiként két innovatív élelmiszeripari termékfejlesztést valósítottak meg. Az egyik az illyefalvi tejfeldolgozó és egy bukaresti kutatóközpont együttműködése révén valósult meg, és a melléktermékként megmaradó tejsavóból állítanak elő üdítő-energiaitalt. Az előpataki borvízpalackozó pedig gyógynövények rostanyagainak hozzáadásával fejlesztett ki egy gluténérzékenyeknek is ajánlott gyógyvizet.