Eckstein helyett Renate Weber

Renate Weber volt EP-képviselő Facebook-bejegyzésében reagált a jelölésre, amelyet megtisztelőnek tart, mint írta: kilép az alakulatból, vállalja a megmérettetést, s küzdeni fog azokért az értékekért, jogokért, amelyekben hisz.Dan Barna, a Mentsétek meg Romániát Szövetsé

g elnöke úgy véli, Weber nem megfelelő az ombudsmani tisztségre, mivel az európai parlamentben igazságszolgáltatási ügyekkel foglalkozott, míg a szövetség által támogatott Eckstein-Kovács Péternek „meglenne az erkölcsi nagysága ahhoz, hogy ebben a szerepben hiteles legyen” – fogalmazott. Megjegyezte, Eckstein szakember, és a civil társadalom támogatását is élvezi, emellett jelentős parlamenti támogatottsága is van: szövetségük, a Nemzeti Liberális Párt, az RMDSZ, valamint a kisebbségek frakciója is fenntartja jelölését. „Szeretném azt hinni, hogy a jelenlegi többségben is vannak olyanok, akik megértik, hogy elfogadhatatlan egy olyan Románia, amelyben az a Renate Weber az ombudsman, aki az EP-ben azt állította, hogy Romániában semmi gond nincs az igazságszolgáltatással” – nyilatkozta Barna, aki szerint ezzel szemben Ecksteinnek volt erkölcsi ereje lemondani a tisztségéből és kilépni a politikából akkor, amikor erkölcsi megalkuvás elé állították.

Victor Ciorbea, a Nép Ügyvédje hétfőn átiratban tájékoztatta a parlament két házának elnökét, hogy lejárt ombudsmani mandátuma.