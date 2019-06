Klaus Iohannis államfő tegnap újabb közleményben tiltakozott az ellen, hogy a Szociáldemokrata Párt a parlamentet megkerülve, a rendkívüli helyzetekre kitalált sürgősségi rendelettel gyökeresen felforgatja a teljes közigazgatást. „Miután két éven keresztül próbálta maga alá gyűrni az igazságszolgáltatást, az SZDP a közigazgatást is tönkre akarja tenni a helyi kiskirályok kedvéért” – írta közleményében az államfő, arra utalva, hogy a jogszabály egyebek mellett speciális nyugdíjakat irányoz elő az önkormányzati elöljárók számára.

A közigazgatási kódex tavaly elfogadott parlamenti változata számos kisebbségvédelmi rendelkezést is tartalmazott, de nem tudni, hogy ezek szerepelnek-e a kódex tegnap elfogadott új változatában, mivel a kabinet egyelőre nem tette közzé a tegnapi ülésen elfogadott jogszabály szövegét.

A kormány néhány hete bocsátotta közvitára a kódex újabb változatát, amelyből hiányoztak azok a kisebbségi anyanyelvhasználatot szabályozó, már hatályos rendelkezések és azok a kisebbségi jogokat bővítő előírások is, amelyeket az RMDSZ javaslatára építettek be a kódexbe, az MTI azonban úgy értesült, hogy a rendelet szövege a kormányülésen is módosult.

A közigazgatási kódexet eredetileg a szociálliberális kormánytöbbség és az RMDSZ szavazataival a parlament tavaly júliusi rendkívüli ülésszakában fogadta el a képviselőház. A jogszabály ellen az államfő, illetve az ellenzék emelt alkotmányossági óvást, amelyben a 17 éve hatályos és az újonnan bevezetendő kisebbségi nyelvhasználati jogokat is támadták. Az alkotmánybíróság úgy értékelte: a kódex egésze alkotmányellenes, mert elfogadásakor sérült a kétkamarás parlament alkotmányos elve, vagyis a képviselőház olyan fontos változtatásokat épített a jogszabályba, amelyeket a tervezetről korábban szavazó szenátusnak nem volt alkalma megvitatni.