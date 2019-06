Boris Johnson a befutó?

Theresa May miniszterelnök június 7-én távozott a Konzervatív Párt éléről, mindenekelőtt amiatt, mert a londoni alsóház az elmúlt hónapokban háromszor is visszautasította a brit EU-tagság megszűnésének (brexit) feltételrendszerét rögzítő, az Európai Unióval novemberben elért megállapodást. May távozása a kormánypárt éléről miniszterelnöki megbízatásának végét is jelenti, de az utód megválasztásáig mindkét tisztséget ügyvezető minőségben betölti. A választási folyamat első szakaszában az alsóházi konzervatív frakció szavazássorozattal szűkítette két jelöltre az eredetileg tízfős mezőnyt, és a múlt csütörtökön tartott utolsó szavazási forduló után Johnson és Hunt maradt versenyben. Közülük választja meg a Konzervatív Párt 160 ezer regisztrált tagja postai úton Theresa May utódját, aki az Egyesült Királyság új miniszterelnöke is lesz. A valószínűsíthető menetrend alapján Theresa May az új konzervatív párti vezető kilétének bejelentése utáni napon felkeresi II. Erzsébet királynőt és formálisan bejelenti lemondását. Ezután a Konzervatív Párt megválasztott új vezetője keresi fel a Buckin­gham-palotában az uralkodót, akivel tudatja kormányalakítási szándékát. A londoni fogadóirodák továbbra is Boris Johnsont, a Konzervatív Párt keményvonalas brexittáborának frontemberét tartják a vezetőválasztási verseny favoritjának.