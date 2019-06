Fékeznék a magyargyűlöletet

A szervezet szerdai hírlevelében emlékeztetett arra, hogy az elmúlt időszakban több alkalommal is agresszív idegengyűlölet jellemezte a román labdarúgó sportklubokat és drukkereiket, akik ellenségesen viszonyultak a magyar szurkolókhoz és játékosokhoz. „Aggodalomra ad okot a lelátókon egyre fokozódó magyarellenes magatartás, gyűlöletkeltés. Számos esetben megbeszéléseket folytattunk az illetékesekkel, ám az ígéretek csupán a következő mérkőzés idejéig tartottak. Éppen ezért fordultunk a FIFA-hoz és az UEFA-hoz utána, a FARE ernyőszervezethez, amely összeköti mindazokat, akik a futball világában elkötelezettek a gyűlöletkeltő és kirekesztő magatartás elleni küzdelemben” – fogalmazott Benkő Erika, a jogvédelmi szolgálat vezetője.

A szervezet munkatársai számtalan olyan mérkőzést jegyeztek az elmúlt két évben, amelyen a fair-play helyett az idegengyűlölet uralkodott a lelátókon. Rámutatnak, az ellenséges hangulatot fokozza, hogy a román labdarúgó csapatok ultrái brutális módon törtek be az Úz-völgyi temetőbe és gyalázták meg a magyar hősök sírhelyeit - „ez is egyértelműen arra hívja fel a figyelmet, hogy a sportban eluralkodó idegengyűlölet hullámai az élet más területein is etnikai feszültségeket generálnak”- szögezik le. A szervezet a FARE-hoz intézett levélben nyomatékosan kitér arra, hogy Romániában egyre feszültebb a légkör a magyargyűlölet és a sovinizmus által okozott incidensek miatt. Leszögezik, ez elfogadhatatlan egy 21. századi jogállamban.