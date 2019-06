Előadók: Benkő Levente történész, újságíró, Balahó Zoltán, a budapesti Nemzeti Múzeum muzeológusa, történész, a Nagy Imre Társaság (NIT) elnöke, Ioana Boca történész (Bukarest), a máramarosszigeti börtönmúzeum igazgatója, Traian Drăgan (Temesvár), a Magyar Nemzeti Múzeum muzeológusa, történész, Hass Péter (Budapest), a NIT alelnöke, valamint dr. Bándi Kund történész, szerkesztő. A konferenciát Sepsiszentgyörgy önkormányzata támogatja. A rendezvény szervezői szeretettel várják a téma iránt érdeklődőket.

Kiállítás

AZ ERDÉLYI MŰVÉSZETI KÖZPONT szervezésében június 28-án, pénteken 18 órától Daczó Enikő képzőművész kiállításának megnyitójára kerül sor Sepsiszentgyörgyön a Lábas Házban (Szabadság tér 7. szám). A vendégeket Vécsi Nagy Zoltán, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője köszönti. A tárlatot Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója nyitja meg. Közreműködik Kelemen István és Gáspár Csaba hegedűn. A kiállítás megtekinthető július 26-ig keddtől péntekig 10–17, szombaton 10–18 óráig.

AZ ATYHAI KAKASÜLŐ GALÉRIÁ­BAN június 29-én, szombaton Arány címmel képzőművészeti tárlat nyílik. Kiállító művészek: Ábrahám Jakab, Barabás Éva, Berze Imre, Bocskay Vince, Deák Barna, Deák M. Ria, Köllő Margit, Kiss Levente, Kuti Botond, Kuti Dénes, Márton Árpád, Sánta Csaba, Vargha Mihály, Vinczeffy László.

DbutanT Fesztivál

A sepsiszentgyörgyi Andrei Mureșanu Színház október 13. és 19. között megszervezi a DbutanT Fesztivál negyedik kiadását. A megmérettetésre öt előadást válogatnak be, amelyeknek a koreográfusai pályakezdő alkotók. Jelentkezni az előadások felvételének, illetve a pályakezdő koreográfus önéletrajzának beküldésével lehet. Olyan pályakezdők előadásai nevezhetőek be, akik 2017 és 2019 között végeztek színház vagy koreográfia szakon. Állami színházak, független társulatok vagy vizsgamunkák benevezését is várják. Jelentkezni szeptember 1-jéig lehet a pr@tam.ro, secretar­literar@tam.ro és manager@tam.ro e-mail-címekre beküldött jelentkezési anyaggal vagy postán a színház székhelyére: Sepsiszentgyörgy, Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám.

Képernyő

ERDŐVIDÉK TÉRSÉGI TELEVÍZIÓ. A mai műsor: 19.30 Barót Napok, 2019. 20.20 Dabasi tanárok látogatása Erdővidéken. 20.25 Csak a szívünkben nem száll az idő, Tamás Gábor-koncert és könyvbemutató Nagyajtán. 21.00 Erdővidéki szavalóverseny. A televízió adásai a www.erdtv.com internetes portálon is nézhetők.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 14.30-tól Manu, a legsirályabb fecske – német animációs film, magyarul beszélő; 16.30-tól Egy kutya négy útja – amerikai családi film, román felirattal; 16.45-től Így neveld a sárkányodat 3. – amerikai animációs családi film, magyarul beszélő; 18.30-tól Rossz versek – magyar vígjáték, dráma, román felirattal; 18.45-től Egy kutya négy útja – amerikai családi film, magyarul beszélő; 20.45-től Napszállta – magyar–francia dráma, román felirattal; 21 órától Ifjúság – olasz–svájci–angol–francia filmdráma, román felirattal.

Parkmegnyitó Kézdivásárhelyen

Június 28-án nyitják meg a nagyközönség előtt Kézdivásárhelyen a Wegener Parkot. A megnyitóünnepség programja: 11 órától Vándor Miska – a marosvásárhelyi Ariel Színház gyermekelőadása; 12 órától a csernátoni Pakó András férfi dalcsoport és meghívottjai; 15.15-től Zarah Kids néptánccsoport; 15.30-tól Zarah Kids népdalcsoport; 16 órától Gozefini, a bűvész; 17 órától hivatalos megnyitó; 17.30-tól flashmob a Wegener Park zenéjére; 18 órától Apacuka zenekar. Állandó gyermekprogramok: kézműves-tevékenységek újrahasznosított anyagokból, robotika, kavicsfestés, karkötőkészítés, színező kicsiknek, hűtőmágnes-készítés, babakészítés filcből, gyöngyfűzés, üvegfúvás, üvegfestés, mézespogácsa-díszítés, agyagozás, gyurmaékszer-készítés, nagy fajátékok, mesesátor, bohóc léggömbökkel, arcfestés, szabadtéri játékok, gigantikus sakk, kutyasétáltatás. A belépés díjtalan, a bejáratnál minden gyerek egy kis meglepetésben részesül.

Ferences ifjúsági zarándoklat

Július 28.–augusztus 2. között rendezik meg a XVII. ferences ifjúsági zarándoklatot. A FerIZa olyan 16 és 35 év közötti fiataloknak szóló program, akik a zarándoklattal közelebb szeretnének kerülni Istenhez, a természethez, társaikhoz, önmagukhoz, és akik mindezért vállalják a fizikai megpróbáltatást. A zarándoklat első három napja gyaloglás, a második része lelki töltekezés a csíksomlyói kegytemplomban és kolostorban. A résztvevőknek a körülbelül 50 kilométeres gyaloglás idejére magukkal kell vinniük: sátrat (ha ennek beszerzése gondot jelent, a szervezők találnak rá megoldást), hálózsákot, szivacsmatracot, élelmet és olyan ruházatot, lábbelit, amely bírja a strapát, az esős időjárást is. A részvételnek nincs meghatározott díja, de a szervezők adományokat elfogadnak, a zarándokoknak csak a FerIZa indulási helyszínére való utazást és a hazautazást kell fizetniük. Jelentkezést július 21-ig fogadnak el. Az indulás helyszínéről és más részletekről érdeklődni a ferencesprogramok33@gmail.com e-mail-címen vagy a következő telefonszámok valamelyikén lehet: 0746 774 701 (Pantea Tibor OFM), 0748 193 371 (dr. Orbán Szabolcs OFM).

Hitvilág

ÉLET A LÉLEKBEN IMASZOLGÁLAT. Minden csütörtökön helyi idő szerint (GMT+2) 22–22.30 óráig imaszolgálatot tartanak azok számára, akiknek nincs lehetőségük közösségbe járni. Bárki bekapcsolódhat, bárhol tartózkodik, bármilyen szükséglettel, kéréssel.

Megjelent

A Vasárnap katolikus hetilap június 26-i számának tartalmából: tudósítás a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem részeként működő biblikus központ és a wuppertali egyetem által szervezett konferenciáról, amelynek témája A Biblia női szemmel volt; Vakációs bibliatábor Marosvásárhelyen címmel beszámoló a Keresztelő Szent János-plébánia rendezvényéről; Gondolatok a hivatásról a hivatás évében címmel a Fókusz rovatban a hivatás spirituális, pszichológiai, gyakorlati vetületeit járják körül; interjú Fazakas Mihállyal, az Osonó színházműhely fiatal színész-rendezőjével Kezdjünk el beszélni címmel; beszámoló a kolozsvári hittanosok Bogártelkén szervezett táboráról, a temesvári egyházmegye úrnapi szentmiséjéről; hírek a hazai négy magyar nyelvű egyházmegye és a világegyház eseményeiről. * A Vasárnap megrendelhető, megvásárolható a római katolikus plébániákon. Internetes változat: verbumkiado.ro, e-mail: vasarnap@verbumkiado.ro, szerk@verbum.ro.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Sport utca 11. szám alatti Galenus (telefon: 0367 800 011, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot. Honlap: colegfarmcovasna.ro.

Röviden

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást ma 8–12 óráig Sepsiszentgyörgyön a Grigore Bălan tábornok út 1-es tömbházának A, B lépcsőházában, a 160-as tömbházban és a 3-as tömbház E és D lépcsőházában, a Consic Hotelben és a Zathureczky Berta Otthonban. A munkálatok befejezése után a szolgáltatott ivóvíz zavaros lehet.

LOMTALANÍTÁS ÉS ÜVEGGYŰJTÉS. Ma 13 órától Lemhényben, pénteken Kézdialmáson és Csomortánban a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket, használt bútorokat, emellett szelektív hulladékot gyűjt a Tega. 5 kg leadott üvegért cserébe 0,5 liter Igazi Csíki Sört adnak (sík­üveget nem fogadnak el).

SZENTIVÁNLABORFALVI KÖZÖSSÉGI NAPOKAT tartanak június 28–30. között. Pénteken 17 órától pingponggal kezdődik és vasárnap 23 órától tábortűzzel, lampioneregetéssel ér véget a közösségi hétvége az Uzon községhez tartozó Szentivánlaborfalván.

PONTOSÍTÁS. Szombati lapszámunkban a veterán autókról szóló cikkünkbe sajnálatos hiba csúszott, a rendezvényt nem a Metabond, hanem a Metalubs Kft. támogatta. Az érintettek elnézését kérem. (iochom)