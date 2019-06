A szervezőbizottság február 21-én jelentette be, hogy javasolja a breaktánc felvételét az olimpia versenyszámai közé, továbbá szeretné olimpiai sportágként megtartani a sportmászást, a hullámlovaglást és a gördeszkázást, amelyekben először 2020-ban, a tokiói játékokon avatnak bajnokokat. A NOB igazgatótanácsa márciusban szintén zöld utat adott a négy sportágnak, ezt erősítette meg most egyhangúlag a közgyűlés. Thomas Bach NOB-elnök kiemelte, a végső döntést 2020 végén hozza meg a szervezet, amely addig folyamatosan figyelemmel követi a négy sportágat. A tervek szerint a francia fővárosban a négy sportágban 124–124 férfi és nő indulhatna.

A NOB tokiói játékokra életbe lépő új szabályai lehetőséget adnak a szervezőknek olyan sportágak felvételére, amelyek népszerűek a rendező országban. A javaslatokat a NOB-nak kell jóváhagynia.

Milánó és Cortina d’Ampezzo a rendező

Milánó és Cortina d’Ampezzo rendezi a 2026-os téli olimpiát a NOB hétfői lausanne-i döntése alapján.

A rendezésért a svédországi Stockholmmal vetélkedett az olasz pályázat. Cortina d’Ampezzo 1956 után másodszor rendezhet téli játékokat. Korábban Sion, Szapporo, Graz és Calgary is visszavonta jelentkezését, Erzurumot pedig a NOB zárta ki a jelöltek közül. A 2022-es téli olimpiát Peking rendezi.